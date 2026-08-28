意外と知らない2～3歳児のSOSサイン！「寝相が悪い」「転びやすい」に隠された発達のヒント

赤ちゃんのハイチェアデビューは「背筋ピン」が合図。お座り前の食事は膝の上が正解だった

【どっちが正解】離乳食の正しいスプーンの使い方!!意外とみんな間違えている!

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保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。 ~~まい先生プロフィール~~ 子どもの能力をのばす口腔育成 THDCLLC代表 医療法人 理事 発達支援士 保育士/幼稚園教諭