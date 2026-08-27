あまりに辛辣なゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万8000回再生を突破し、「この目は見下してるわｗ」「目で語るとはこのことｗ」「蔑んでるwww」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：職を失った男性が『ニートになった』と大型犬に報告→『慰めてくれる』と思ったら…『まさかの光景』】

ニートになったと報告したら…

TikTokアカウント「neetkobe」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーのミエルちゃん＆クレムちゃんと暮らしています。

この日、投稿主さんは2匹の大型犬に、職を失ったことを報告することにしました。部屋へ入ってきた2匹を前に、少し神妙な面持ちで「ニートになった」と打ち明けます。どんな反応をするのか、投稿主さんもドキドキしていたそうです。

ところが、2匹の反応はまさかのものでした。話を聞いた途端、くるりと方向転換。何事もなかったかのように、そのまま部屋から出ていってしまったのです。

しかも去り際には、横目でチラリ。まるで「ニートに用はない」と言わんばかりの視線です。2匹そろって見せた見事なコンビネーションに、投稿主さんも思わず苦笑い。

あまりにも辛辣すぎる反応ですが、どこか無邪気な自由さも感じる一幕でした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「横目でチラ見ｗ」「居候見る目つきで草」「冷やかしのためだけに会いに来てそう(笑)」など沢山の反響がありました。

視界に入れてもらえなくなった！？

その後もニート生活を続ける投稿主さんですが、2匹の態度は変わりません。あるときは、そろって投稿主さんのもとへ全力で走ってきました。

ところが、期待したのも束の間。そのまま当然のように横を通り過ぎていったそうです。

あまりにも冷たい対応に、投稿主さんは「視界にも入れたくないほど嫌われたのでは？」と少し心配に。果たして、仕事を失ったことで愛犬たちからの評価まで下がってしまったのでしょうか。

無事にニート生活を卒業して、以前のような仲睦まじい毎日が戻ってくることを願ってやみません。

TikTokアカウント「neetkobe」には、ミエルちゃん＆クレムちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「neetkobe」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。