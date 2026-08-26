「身の毛がよだちました」犯人が向かった部屋に就寝中の老父が…深夜に2人組侵入　物色する姿がカメラに　千葉市

千葉市にある真夜中の住宅で、防犯カメラは2人組の“侵入者”を捉えていました。

「身の毛がよだちました」2人組の侵入者

被害に遭った家の家族：

身の毛がよだちました。初めてのことで、こんなことが起こるんなんて。まさに盗みに来てるという感じ。

家主が眠りについていた住宅に2人組が現れたのは22日午前1時ごろ。ふすま越しに一瞬ライトがちらつく。

その直後、客間に設置されたカメラが捉えたのは、家の中へと侵入する不審な2人組の姿だ。

ガラスを割り、その隙間から忍び込む人物。

その後ろからもう1人、音を立てないよう慎重に入っていく。

2人はともに帽子をかぶり、顔にはマスクのようなものを着用。手袋もはめている。

犯人が向かった部屋には就寝中の老父が…

さらに、2人は奥の部屋へ。実はそこには…

被害に遭った家の家族：

奥（の部屋）で父が寝てたんです。

被害に遭った家の家族：

すぐ目の前にベッドがあるので、顔が見えたと思います。父が気づいて何か抵抗でもしようものなら、何が起こったのか想像するとゾッとしますね。

2人はライトを口にくわえながら物色を続ける。怪しい2人にいち早く気づいたのがネコだった。

見慣れない2人の侵入者を交互に見つめるネコ。その視線に構うことなく、2人はさらに家の中を探し続ける。

そして、侵入からわずか5分後、2人は入ってきた窓から外へ。その窓には大きな穴が残されていた。

なぜこの家が狙われたのだろうか？

被害に遭った家の息子：

セールスが来ますよね。（家主は）年寄りなので、そういう人にいろいろ話をしちゃう。

被害に遭った家の息子：

そういう下見をした上で、彼らは入ってきてるんじゃないか。

詳しい被害については確認中だが、住人の家族は防犯対策を強化したい考え。

警察は、住居侵入の疑いで逃げた2人組の行方を追っている。

（イット！8月25日放送より）