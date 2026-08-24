子どもが成長するにつれてお金がかかりますよね……。苦労してやり繰りしているのに、子どもにはまったく伝わっていないことも。今回は、中学生の娘に家計簿を大公開したお母さんのエピソードをご紹介します。

お金をかけてもらえてない？

「中3の娘から『何でこんなにお小遣いが少ないの？』『友達はもっともらってるよ？』『毒親じゃん』と言われました。娘は『自分にはお金をかけてもらえないんだ』と思い込んでいたようなので、我が家の家計簿を大公開しました。

家のローンの支払いが毎月いくら、外食した月の食費はいくら、娘の塾、夏期講習の費用はいくらとすべて説明しました。家計の中で一番お金がかかっていたのは、娘の夏季講習代でした。娘のお小遣いやスマホ代などと合わせれば、けっこうな金額に。『自分にはお金をかけてもらえてないって言ってたけど、あんたが一番我が家のお金を使ってるけど？』と言ったら黙っていました。

私が何年も新しい服を買っていないことを言ったら、娘は驚いていました。我が家は世の中の平均くらいの収入で、その中でどうにかやり繰りしています。上を見ればキリがないけれど、私と夫は親として娘にできる限りのことはしているつもり。その事実が明らかになったからか、娘はもう『毒親』なんて言わなくなりました」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年7月）

▽ 世の中の平均的な収入なのに、お母さんは自分の服も買わずに娘さんのためにお金を使っていたんですよね。その事実を知ったら、毒親だなんて口が裂けても言えません……。子どもにお金の心配をさせたくないという気持ちもありますが、家の経済事情がわかったからこそ、親の愛情に気づくこともあるかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。