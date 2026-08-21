「爆睡のはずが…!?」無尽蔵の体力で遊び続ける子猫の姿に驚愕

97%の猫が遊ぶおもちゃを前にした猫、まさかの「サボり」を見せつける事態に

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縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos