「小さき肉食獣の咆哮」指を噛む超アグレッシブな子猫、膝上で見せた姿に悶絶必至
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「近距離パワー型コネコチャン、膝上で人間の愛情に応える」と題した動画を公開しています。
動画では、保護預かりとなった超攻撃型の子猫・徠良（ライラ）ちゃんが、個性豊かな先輩猫たちとドタバタな触れ合いを繰り広げる様子が収められています。
初対面から「小さき肉食獣の咆哮」と称されるほど気性をむき出しにしていた徠良ちゃん。
投稿主の膝上で仰向けになって遊ぶ際も、油断すると指を持っていかれるほどのアグレッシブさを発揮します。
軽く噛み付き返して加減を教えられると、少しずつ遊び方を覚えていく賢さを見せました。
健康状態に問題がないことから、大人猫と触れさせて社会性を学ばせることに。
メイン教官として登場したのは、主猫の麿白先生です。しっぽを振って遊んであげる麿白先生に対し、徠良ちゃんは果敢に飛びかかります。
すると、麿白先生は必殺の「ミスター母性固め」で優しく包み込むように教育的指導を敢行。しかし、徠良ちゃんは全身を使ってこれを凌ぎきり、大物ぶりを見せつけました。
休むことなく動き回る徠良ちゃんですが、家で一番怖いという茶トラの先輩猫には仕掛けないという、状況を読むしたたかさも持ち合わせています。
数多の子猫を預かってきた投稿主も「ここまでアグレッシブな子猫は初めて」と舌を巻くほどの元気っぷりですが、膝の上では打って変わっておとなしくなる一面も。
人間の愛情を理解して応えられるその姿に、「それが何よりも大事なのであった」と温かい眼差しを向けています。
動画の終盤では、荒療治のカルチャーショックとして、猫テントに引きこもる「オッドアイの珍妙生物」こと白たぬき猫の曉璘（シャオリン）との対面も果たした徠良ちゃん。
交わるはずのない2匹の遭遇に、今後のさらなる展開を予感させる、賑やかで愛情あふれる記録となっています。
動画では、保護預かりとなった超攻撃型の子猫・徠良（ライラ）ちゃんが、個性豊かな先輩猫たちとドタバタな触れ合いを繰り広げる様子が収められています。
初対面から「小さき肉食獣の咆哮」と称されるほど気性をむき出しにしていた徠良ちゃん。
投稿主の膝上で仰向けになって遊ぶ際も、油断すると指を持っていかれるほどのアグレッシブさを発揮します。
軽く噛み付き返して加減を教えられると、少しずつ遊び方を覚えていく賢さを見せました。
健康状態に問題がないことから、大人猫と触れさせて社会性を学ばせることに。
メイン教官として登場したのは、主猫の麿白先生です。しっぽを振って遊んであげる麿白先生に対し、徠良ちゃんは果敢に飛びかかります。
すると、麿白先生は必殺の「ミスター母性固め」で優しく包み込むように教育的指導を敢行。しかし、徠良ちゃんは全身を使ってこれを凌ぎきり、大物ぶりを見せつけました。
休むことなく動き回る徠良ちゃんですが、家で一番怖いという茶トラの先輩猫には仕掛けないという、状況を読むしたたかさも持ち合わせています。
数多の子猫を預かってきた投稿主も「ここまでアグレッシブな子猫は初めて」と舌を巻くほどの元気っぷりですが、膝の上では打って変わっておとなしくなる一面も。
人間の愛情を理解して応えられるその姿に、「それが何よりも大事なのであった」と温かい眼差しを向けています。
動画の終盤では、荒療治のカルチャーショックとして、猫テントに引きこもる「オッドアイの珍妙生物」こと白たぬき猫の曉璘（シャオリン）との対面も果たした徠良ちゃん。
交わるはずのない2匹の遭遇に、今後のさらなる展開を予感させる、賑やかで愛情あふれる記録となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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