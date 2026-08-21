過酷な屋外作業が激変！水冷と空冷のW冷却ウェアで猛暑も快適に「陸上最強は伊達じゃない」
YouTubeチャンネル「WASABI CHANNEL」のWASABIが、「【冷え冷え！】新型水冷＆空調ウェアを着て超広範囲の草刈りをする！」と題した動画を公開した。動画では、山真製鋸の新型ウェア「アイスマン HYBRID PRO II セルマックス」を着用し、炎天下での草刈り作業を通じてその圧倒的な冷却性能を実証している。
WASABIは、空調ウェアだけでは追いつかない暑さ対策として、この水冷＆空調の両用ウェアを紹介。背中に配置された水冷シート「セルマックス」に冷水が循環し、「面」で体を直接冷やす仕組みを解説する。さらに、首元や脇の下に風を送る空調ファンが組み合わさることで、汗をかいた部分に風が当たり、より一層の涼しさを感じられるという。
実際に乗用草刈機での広範囲な作業に挑むと、1時間が経過しても「めちゃくちゃ涼しい」と絶賛。動画内ではサーモグラフィーカメラを用いた検証も行われ、ウェアが密着している背中や太い血管が通る部位の温度が周囲のオレンジ色に対してくっきりとした紫色に変わっており、確かな冷却効果が視覚的に証明されている。
また、専用の保冷剤や強度が増した氷ボトル、手元で水冷と空冷の両方を操作できるシングルバッテリーの利便性も高く評価した。一方で、バッテリー残量の見方が説明書に記載されておらず分かりづらいという、現場目線での率直な意見も語られている。
総評として、残量表示の課題を除けば「完璧」と太鼓判を押したWASABI。過酷な猛暑下での屋外作業を余儀なくされる人々にとって、水冷と空冷を組み合わせた本製品は、まさに「陸上最強」の頼もしい相棒となりそうだ。
WASABIは、空調ウェアだけでは追いつかない暑さ対策として、この水冷＆空調の両用ウェアを紹介。背中に配置された水冷シート「セルマックス」に冷水が循環し、「面」で体を直接冷やす仕組みを解説する。さらに、首元や脇の下に風を送る空調ファンが組み合わさることで、汗をかいた部分に風が当たり、より一層の涼しさを感じられるという。
実際に乗用草刈機での広範囲な作業に挑むと、1時間が経過しても「めちゃくちゃ涼しい」と絶賛。動画内ではサーモグラフィーカメラを用いた検証も行われ、ウェアが密着している背中や太い血管が通る部位の温度が周囲のオレンジ色に対してくっきりとした紫色に変わっており、確かな冷却効果が視覚的に証明されている。
また、専用の保冷剤や強度が増した氷ボトル、手元で水冷と空冷の両方を操作できるシングルバッテリーの利便性も高く評価した。一方で、バッテリー残量の見方が説明書に記載されておらず分かりづらいという、現場目線での率直な意見も語られている。
総評として、残量表示の課題を除けば「完璧」と太鼓判を押したWASABI。過酷な猛暑下での屋外作業を余儀なくされる人々にとって、水冷と空冷を組み合わせた本製品は、まさに「陸上最強」の頼もしい相棒となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
JAPANESE WASABI FARMER. バッテリーで動くものが大好物。使ってみて良かったもの等を紹介していきます。時々DIY。 比較的長い動画が多いので、コーヒー片手にお楽しみください。 【おすすめ商品リスト】 https://www.amazon.co.jp/shop/wasabichannel ※当チャンネルはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
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