今日21日(金)は、前線が東北から北陸付近を通過する見込みです。東北南部と北陸は雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がありそうです。東海から九州も山沿いを中心に急な雨や雷雨にご注意ください。

東北南部と北陸 激しい雷雨で大雨のおそれ

今日21日(金)は、前線が東北から北陸付近を通過する見込みです。

東北南部と北陸は雷を伴った激しい雨が降るでしょう。短時間に滝のような雨の降る所もあるため、道路の冠水に注意が必要です。また、局地的に雨量が多くなり、大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分ご注意ください。





東海から九州は猛暑が続く

予想最高気温は、平年並みか高く、全国的に厳しい残暑が続くでしょう。



東海から九州では猛暑日(最高気温35℃以上)の所が多く、熊本市や大分県日田市で37℃など、九州では体温並みの危険な暑さが続く見込みです。山梨県と近畿から九州の広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています。屋内・屋外を問わず、こまめに休憩や水分をとるなど、万全な熱中症対策が必要です。



関東や東北北部、北海道は32℃前後の予想で、体にこたえる暑さでしょう。雨が降る北陸と東北南部は昨日20日(木)より低い所が多いものの、湿度が高く、蒸し暑くなりそうです。