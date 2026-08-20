バーニーズマウンテンドッグが見せた「最期の行動」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で113万7000回再生を突破し、「犬生を全うする姿に泣いた」「本当に素敵です」「一生懸命に生きた証」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬が亡くなる前日、なぜか『お庭』に出たがって…涙腺崩壊する『最期の行動』と『家族愛に溢れた記録』】

亡くなる前日の行動

Instagramアカウント「koru32」の投稿主さんが紹介したのは、バーニーズマウンテンドッグ『Bailey』ちゃんの最期の記録です。

7歳で病気になり、余命宣告を受けていたBaileyちゃん。亡くなる前日、外へ行きたい様子を見せたため、投稿主さんは「おしっこかな？」と思い、お庭へ出してあげました。

すると、もう体はふらふらだったにもかかわらず、Baileyちゃんは一生懸命に歩き始めたそうです。そして向かったのは、大好きだった木の下。

いつも通り前足で地面を掘り、満足そうに身を沈めたといいます。最後の力を振り絞るように歩き、ゆったりと休む姿は、胸を打つものでした。

「最後に自分の好きな場所に行きたかったのかな」と、投稿主さんは振り返ります。

数日前からご飯をほとんど食べなくなっていたBaileyちゃん。この日は、なぜかジャーキーだけは食べてくれたそうです。そのジャーキーが、結果的に最後のご飯になりました。

次第に呼吸も苦しそうになり、家族は紹介してもらった酸素濃縮器をレンタル。できる限り穏やかに過ごせるよう、そばで見守り続けました。

そして7月31日、午後8時20分。Baileyちゃんは家族に見守られながら、静かに旅立ちました。

長い間、一緒に過ごしてきた家族にとっては、あまりにも寂しい別れだったことでしょう。それでも最後まで、家族の愛情に包まれながら過ごした時間は、かけがえのないものとなりました。

賑やかなお別れ

最後のお別れには、たくさんのお友達がお花を持って駆けつけてくれました。天真爛漫でおちゃらけることが大好きだったBaileyちゃんには、しんみりしたお別れより、笑顔いっぱいの賑やかな見送りが似合っていたそうです。

お家に帰ってきたBaileyちゃんの周りには、たくさんのお花。愛情溢れる祭壇の通り、Baileyちゃんは家族にとってひまわりのような存在だったといいます。

家族や友人たちに笑いと幸せを届け続けたBaileyちゃん。Baileyちゃんへの感謝と愛は、これからも家族の心に残り続けることでしょう。

この投稿には「幸せいっぱいの犬生やったね」「どうかどうか安らかに」「いつかきっと再会できますように」などの温かなコメントが寄せられています。

現在は、先住犬である『Milo』ちゃんの日々を公開中。その姿やBaileyちゃんとの思い出は、Instagramアカウント「koru32」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「koru32」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。