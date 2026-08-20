阪神タイガースと首位争いをする読売ジャイアンツ・山瀬慎之助捕手（25）に熱愛報道だ。8月20日に『FRIDAYデジタル』が配信した記事によると、お相手は5歳年上のタレント・山根千佳（30）とのことだが、2人の真剣交際にガックリなのが相撲業界ーー。

【写真】横綱の昇格披露宴にも出席、“スー女”投稿を繰り返した山根千佳

2025年オフに“2軍選手”としては異例となる、契約更改を保留して“トレード希望”も示唆した山瀬。2回目の交渉で320万円アップの年俸1000万円を勝ち取って見せたが、今シーズンは“覚悟”を見せているとは言い難い。

キャプテンの岸田行倫捕手（29）や強打の大城卓三捕手（33）、ベテランの小林誠司捕手（37）の牙城は崩せずに、ここまで10試合の出場にとどまって打率.100、ホームラン0本と持ち前の打棒も発揮できずにいる。それだけにーー、

《熱愛してもいいけど本業を疎かにするなよ山瀬》

《山瀬、、熱愛すんのは良いけどプレーの方でもっと頑張ってほしい》

《恋愛するなとは言わないけど山瀬には失望したわ あんなデカい口叩いて、結果出せずに、熱愛報道ですか》

Xでは巨人ファンだろうか、「熱愛自体は自由」とすれども野球で結果が伴っていない現状に呆れる声も。

片や、驚きと落胆の声が上がっているのが相撲業界だ。というのも山瀬とは今年に入って出会い、真剣交際に発展したとされる山根だが、表向きには筋金入りの“スー女”として知られているからだ。角界事情に詳しいスポーツライターによると、

部屋のパーティーにも招待された

「なんでも両親が大の相撲ファンで、山根さんも自ずと小さい頃から相撲好きになったそう。東京の両国国技館だけでなく地方巡業にも足を運んでは観戦するなど、その知識量は芸能界でもずば抜けています。

おかげで相撲関連の仕事にいち早く呼ばれ、相撲部屋の取材も重ねたことで親方や関取からの覚えもめでたい。今では部屋のパーティーにも招待され、昨年に74代横綱に昇進した豊昇龍関（27）の昇進披露宴でも見かけました」

なるほど、相撲業界とは仕事以上に密な関係にあるだけに、彼女に熱愛報道が出るのならば当然、お相手は力士と思われていたわけだ。

「各場所で観戦に訪れた際には、関取の方からツーショットをせがまれることもあるそうで、彼女もリアクション上手だけに、特に“ガチ恋”する若い衆もいたと聞きます。それこそ部屋の有望力士の“お嫁さん候補”に、と期待する親方もいたと思います。

たしかに野球も好きで、楽天イーグルス関連の仕事や始球式も務めたこともある山根さんですが、まさか巨人の若きスター候補を射止めるとは（苦笑）。やはり芸能人の交友関係は東京に集中しているということでしょうか」（前出・スポーツライター）

なんでも子どもの頃からの“推し”は「武蔵丸関」だったという山根。たしかに山瀬とも似ているような気もするが。

週刊女性PRIME