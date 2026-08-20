ハマの救世主が、また白星を呼び込んだ。ＤｅＮＡは１９日の巨人戦（横浜）に１―０で勝利し、２連勝。先発の東が７回５安打無失点に封じ、４年連続２桁勝利となる１０勝目を手にした。

決勝点をマークした打のヒーローは、途中加入のヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）だ。初回二死一塁で、外角へ沈む変化球にバットを合わせ中前へ運ぶ技アリの二塁打。相手守備陣が打球処理にもたつく間に、一走・度会が爛好滷云〕瓩離曄璽爐鯑Г鵑澄

日本球界に即応し、出場３６試合で打率３割１厘、９本塁打、３３打点と抜群の数字を残すエンカーナシオンは今やリーグ屈指の好打者として名をはせるように。鈴木尚典一軍打撃コーチ（５４）ら球団関係者も「ジェリー（エンカーナシオンの愛称）が一軍に合流した７月以降、打線のつながりが一気に良くなった」と口をそろえる。

少々気は早いが、こうなると注目されるのがエンカーナシオンの今季終了後の去就だ。ＤｅＮＡとの契約年数は未公開だが、セ・リーグは来季からＤＨ制を導入。セ各球団にとって「長打を期待できる強打者」の価値はさらに高まることが予想され、ハマの救世主の市場価値が大きく跳ね上がることは必至だ。

長所は打撃力だけではない。身長１９３センチ、体重１１３キロの巨体に似合わぬ俊敏な動きと鉄砲肩で魅せる外野守備も「ＮＰＢの基準で見ても全てが一流の域」（河田一軍外野守備走塁コーチ）と高評価を受ける。他球団関係者も「走攻守の全てにおいて、助っ人選手にありがちな緩慢さが皆無。来季以降、ＮＰＢでプレーしたとしてもＤＨで起用する必要など一切ない」と断言する。

来季もＤｅＮＡ外野陣の一角に固定できれば、筒香、宮崎、佐野らベテラン勢を守備負担のないＤＨに回すことも可能になる。編成の柔軟性も高める存在だけに、チーム＆ベイ党にとっては何としても残ってもらいたい選手だ。