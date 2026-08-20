Ｆ１レッドブルでリザーブを務める角田裕毅が、オランダ・グランプリ（ＧＰ、決勝２３日）に姉妹チームのレーシングブルズから緊急参戦が決定し、来季Ｆ１でのシート確保へ一気に道が開ける可能性が出てきた。

レッドブルのアイザック・ハジャール（フランス）がトレーニング中に手首を負傷。出走が難しくなり、代役としてレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）が臨時で昇格。角田はその代役としてレーシングブルズでアービッド・リンドブラッド（英国）とコンビを組み、今季初出場を果たすことになった。

緊急事態によって、ついに巡ってきたＦ１の舞台。移籍市場が大詰めを迎える中で来季のＦ１復帰は厳しいとの観測が強まっていたが、一発逆転の大チャンスとなりそうだ。

ブラジルメディア「マヌアルドピロート」は「ハジャールのケガが引き起こす可能性のある混乱のシナリオ…ローソンがレッドブルに昇格するが、うまく走れず、次のシーズンでレーシングブルズから外され、（レッドブル育成の）ツォロフにシートを譲る。角田がレーシングブルズで好成績を収め、オコンの代わりにハースのシートを確保する」と指摘した。

ハースはかねて角田に関心を寄せており、小松礼雄代表にトヨタが提携と爛繊璽爛献礇僖鶚瓩梁寮が整っている。角田が牋貳回答瓩魏走を見せれば、猛アピールとなることは間違いない。

海外ファンからもＳＮＳ上で「ローソンがひどい目に遭って、角田がＲＢで彼より活躍してハースかどこかに移籍するくらいになって」「この若手ドライバーは人生最高のレースをするかもしれないし、ハースが彼を雇い、（移籍のウワサがある）ラファ・カマラがシートを失う可能性もある…」と角田がハースへ移籍するシナリオを予想する声が続々上がっている。

角田が一世一代のパフォーマンスを披露できるか。オランダ決戦が楽しみだ。