「注意するために車を止めた」交通トラブルが殺人未遂事件に　踏切内に後続車を残し列車と衝突させようとしたか　52歳男逮捕　さいたま市

交通トラブルから殺人未遂事件に発展。

現場で何が起きたのでしょうか。

踏切に集まった多くの警察官。

白い車の後部は大きく破損しているのが確認できます。

さいたま市岩槻区の踏切で18日に発生した事件。

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、団体職員の加藤研一容疑者（52）です。

加藤容疑者は、後ろを走っていた車を踏切から出られないようにして、運転していた56歳の男性を殺害しようとした疑いが持たれています。

18日午後5時半ごろ、加藤容疑者が運転する車が踏切内を進行。

その後ろには、被害男性が運転する車が踏切を渡ろうとしていました。

すると、加藤容疑者は自身の運転する車を停車させ、後続車が踏切から出られないようにしたのです。

警察によりますと、加藤容疑者は自身の車から降り、被害者の車の隣まで行き、文句を言い始めたといいます。

すると、踏切の警報機が鳴り始めました。

遮断機が下りた時、加藤容疑者は自身の車に戻り、遮断機が下り切ったことを確認し車を発進。

残された車と電車が衝突したのです。

目撃者：

電車の警笛みたいなのが、聞いたことないようなブーンって音が何回も鳴った。車が回転して、後ろがグシャってなって。

車は大破しましたが、被害男性は避難し、けがはなかったということです。

調べに対し、加藤容疑者は「相手の車と距離が近かったので、注意するために車を止めた。殺そうとは思っていません」と容疑を否認しています。

警察は詳しい状況を調べています。