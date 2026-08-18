◇ナ・リーグ ドジャース11ー5ロッキーズ（2026年8月17日 デンバー）

ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦に「6番・右翼」で先発出場。守備でフライを落球する痛恨失策を犯した。

10−1の7回の守備で先頭・ノービーのフライを落球。二塁まで進まれると、1死三塁からサリバンに犠飛を許し、失点のきっかけをつくってしまった。

バットを握っても5打数無安打で出場7試合連続ノーヒットに終わり、打率・230まで下落した。

タッカーは4年総額2億4000万ドル（約381億6000万円）の大型契約で今季からドジャースに加入。ただ、ここまで本来の力を発揮できていない。特に本拠では不振だったこともあり、15日（同16日）のブルワーズ戦はリフレッシュも兼ねて休養。ただ、復調には至らず、試合後にロバーツ監督も「彼は苛立っている。右翼でのプレーには迷いがあり、足首付近までボールが落ちてきたところで捕ろうとしたことは、今の彼の精神状態を表しているように思う」と指摘した。

続けて「努力していないわけでも、気にかけていないわけでもない。ただ、今は苦しみながら戦っているのだと思う」とタッカーの心境を思いやり「だから、私たちは彼を支え続けなければいけない。それが私たちのすべきこと」と復調へ全面サポートすると約束した。