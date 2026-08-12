大好きな猫じゃらしを口に咥えて興奮気味な猫さん。咥えている間ずっと声を出していたそうですが、その音が「あまりにも○○に似てる！」と話題になっています。

SNSで大きな注目を集めるこの投稿は、なんと記事執筆時点で520万表示を突破！7.3万件を超えるいいねを獲得するなど、大きな反響を呼んでいます。

【動画：お気に入りの猫じゃらしを口にくわえる黒猫→『鳴き声』を聞くと…乗り物そっくりな音】

猫…だよね？

Xアカウント「うおおお」に投稿されたのは、黒猫の「うに」ちゃんが猫じゃらしを咥えている様子。うにちゃんは100円均一ショップで売られている猫じゃらしが大好きだそうで、この日も一向に口から離す素振りを見せなかったのだとか。

飼い主さんがティッシュを目の前に投げても、猫じゃらしは絶対に離さないうにちゃん。しかも飼い主さんに猫じゃらしを取られると思ったのか、ずっと唸っていたそうですが、その音が"とある乗り物"にソックリだったといいます。

その音は、バイクのエンジン音。うにちゃんは終始「ヴォォォォ…」という声を発していたようで、目を閉じるとバイクの音にしか聞こえません。しかも、途中からテンションが上がったのか、「ブォォォン！」というバイクの加速音まで発していて、思わず笑ってしまいました。

興奮してテンションが上がると、バイクに変身してしまううにちゃん。飼い主さんも撮影した動画を見返すたびに「やっぱりバイクだな…」と思うのだとか。大好きなおもちゃを前にすると猫ではなくなってしまう、うにちゃんなのでした。

多くのお宅で100均の猫じゃらしが大活躍！

猫じゃらしが好きすぎて、一向に離す素振りを見せないうにちゃん。その様子を見たX民からは「うちのニャンコも大好きで何代目かわかりませんw」「うちもです！！遊んで！と持ってきて待ってます（笑）」「うちの子たちもこれがまじで大好き」といったコメントが寄せられました。

どうやら今回登場した100均の猫じゃらしが好きなのは、うにちゃんだけではないよう。たくさんの猫さんたちから大好評だそうで、多くのX民から共感の声があがっていました。

Xアカウント「うおおお」では、うにちゃんのさまざまな姿・表情が投稿されており、つい笑ってしまうような行動も見ることができます。

うにちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「うおおお」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。