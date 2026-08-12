お兄ちゃんが見せてくれた、最高すぎるリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で56万8000回再生を突破し、「嬉しい反応」「全員可愛い」「最高なリアクション」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：16歳の息子に内緒で『子犬を飼った』結果→帰宅後『荷物届いてるよ』と箱を開けた瞬間…芸人顔負けのリアクション】

ぽん太ちゃんとの想定外の出会い

Instagramアカウント「pont___1201」の投稿主さんは、ぽん太ちゃん＆みきちゃんという可愛いわんこたちと暮らしています。今回は、ぽん太ちゃんを家族に迎えた日のエピソードを紹介しました。

実はぽん太ちゃんのお迎え当日、16歳の息子さんには内緒で家に連れ帰ったそうです。息子さんが帰宅すると、足元には何気なく置かれた箱がありました。「荷物届いてるよ」と声をかけられ、何も知らずに箱を開けてみると…。

中から顔を出したのは、まさかのぽん太ちゃん！その瞬間、息子さんは驚きのあまり後ろへ吹っ飛び、壁に背中を打ち付けるほどのリアクションを見せたそうです。

あまりにも予想外で豪快な反応に、家族も思わず大笑い。驚きながらも、次第にニッコリと笑顔になった息子さん。

サプライズは大成功となり、ぽん太ちゃんとの出会いは、息子さんにとって忘れられない思い出になったようです。

この投稿には「喜んでくれたなら何よりですね」「仲良しなご家族なんだなぁ」などの温かなコメントが寄せられています。

しっかり者に成長したぽん太ちゃん

その後、ぽん太ちゃんはすっかり大きく成長し、今では頼れる先輩ワンコに。さらに家族には、後輩犬のみきちゃんも仲間入りしました。

ところが、みきちゃんはなかなかカミカミ癖が直らない時期があったそう。そんなときに頼りになったのが、ぽん太ちゃんです。

遊び相手になるだけでなく、犬同士のルールもしっかり教えてあげているのだとか。

サプライズで家族を驚かせたあの小さな子犬が、今では後輩を導く立派なお兄ちゃんに。可愛らしい見た目とは裏腹に、ルールをきちんと守るしっかり者のぽん太ちゃんでした。

ご家族の現在の様子は、Instagramアカウント「pont___1201」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「pont___1201」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。