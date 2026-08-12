エンタメ界の傭兵稼業として活躍するマフィア梶田が、「【ルームツアー】パワーアップした梶田シェルターVer.2.0を大公開！」を公開した。動画では、内装が一通り落ち着いたという「梶田シェルター」の1階ガレージから2階住居部分まで、隅々まで紹介している。



1階のガレージ部分には、テールランプが光る希少なキャデラック型のソファや、アーケードゲームの筐体が並ぶ。ディアゴスティーニの「アメリカンカーコレクション」全110号をコンプリートした陳列棚や、ジュークボックス型のラジオなど、アメリカンヴィンテージな空間が広がっている。2階へと続く階段は鬱蒼とした植物で覆われており、「隠れ家的なシェルターにしたい」というこだわりの入り口となっている。



2階の住居部分にある配信用のデスクには、ジェットエンジンをモチーフにしたインダストリアルなテーブルと、クラシックなデザインの鋲打ちチェアが置かれている。背後の壁一面には、モデルガンや「アタッチメントアーム」、無可動実銃などが飾られた武器庫が設置されている。部屋の片隅には、本物の「F-104スターファイター」の操縦席が鎮座しており、「空間をゴージャスにしてくれる」と紹介した。



さらに、学校のロッカーを改造したというコレクション棚には、『Fallout』シリーズのアイテムが並ぶ。ゲストを招く対談スペースには、現行品ながら雰囲気のある深紅のソファを配置。細部に至るまで独特の世界観で統一されている。



圧倒的なスケールのコレクションと、世界観を徹底的に作り込むディスプレイ術は、趣味の部屋作りのヒントになりそうだ。動画の最後には「男の夢と言ってもいい」と、完成した空間への満足感を口にした。



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