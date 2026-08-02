宇垣美里、ソロショット　※「宇垣美里」Instagram

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　フリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーのInstagramが2日までにオフショットを公開。ソロショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。

【写真】宇垣美里、赤ドレス姿で美スタイル全開　インタビュー撮り下ろし（9枚）

　「マンガ【推しの子】展 -星のキセキ-オープニングイベントに登壇いたしました」と投稿されたのは、宇垣のソロショット。「（宇垣さんが好きなキャラクター・有馬かなを意識したベレー帽のお衣装でした）by マネージャー」とつづられている。

　ファンからは「素敵美女」「アニメから飛び出たような可愛さ」などの声が集まっている。

■宇垣美里（うがき みさと）
1991年4月16日生まれ。兵庫県出身。2014年4月にTBSに入社しアナウンサーとして多数の番組に出演。2019年3月にTBSを退社。以降、フリーアナウンサー、タレント、女優として活躍中。

引用：「宇垣美里」Instagram（@ugakimisato.mg）