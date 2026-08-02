「アニメから飛び出たような可愛さ」 宇垣美里、衣装姿にネット衝撃
フリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーのInstagramが2日までにオフショットを公開。ソロショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】宇垣美里、赤ドレス姿で美スタイル全開 インタビュー撮り下ろし（9枚）
「マンガ【推しの子】展 -星のキセキ-オープニングイベントに登壇いたしました」と投稿されたのは、宇垣のソロショット。「（宇垣さんが好きなキャラクター・有馬かなを意識したベレー帽のお衣装でした）by マネージャー」とつづられている。
ファンからは「素敵美女」「アニメから飛び出たような可愛さ」などの声が集まっている。
■宇垣美里（うがき みさと）
1991年4月16日生まれ。兵庫県出身。2014年4月にTBSに入社しアナウンサーとして多数の番組に出演。2019年3月にTBSを退社。以降、フリーアナウンサー、タレント、女優として活躍中。
引用：「宇垣美里」Instagram（@ugakimisato.mg）
【写真】宇垣美里、赤ドレス姿で美スタイル全開 インタビュー撮り下ろし（9枚）
「マンガ【推しの子】展 -星のキセキ-オープニングイベントに登壇いたしました」と投稿されたのは、宇垣のソロショット。「（宇垣さんが好きなキャラクター・有馬かなを意識したベレー帽のお衣装でした）by マネージャー」とつづられている。
■宇垣美里（うがき みさと）
1991年4月16日生まれ。兵庫県出身。2014年4月にTBSに入社しアナウンサーとして多数の番組に出演。2019年3月にTBSを退社。以降、フリーアナウンサー、タレント、女優として活躍中。
引用：「宇垣美里」Instagram（@ugakimisato.mg）