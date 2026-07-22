AppleCare+でiPadとApple Watchの盗難・紛失も保証するプランが登場
Appleの製品保証サービスである「AppleCare+」で、日本におけるiPadとApple Watchの盗難・紛失保証がスタートしました。
Legal - AppleCare+ - Apple
https://www.apple.com/jp/legal/sales-support/applecare/applecareplus/jp/
AppleCare+ - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/applecare/
https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/07/applecareplus-expands-in-japan-with-new-theft-and-loss-coverage-and-plan-options/
2026年7月22日にAppleCare+の利用規約変更が行われ、これまでiPhoneだけに提供されていた盗難・紛失保証がiPadとApple Watchにも拡大されました。また新たに年払い契約の「年間プラン」も追加されています。
AppleCare+の保証内容は製品によって異なります。iPadの場合は「落下や水ぬれなどの過失による損傷の修理サービス」「盗難・紛失に対する保証」「Appleのスペシャリストによる優先サポート」を受けられます。盗難・紛失に対する保証は1年に2回まで受けることができます。
モデルごとのAppleCare+の料金は以下の通り。
モデル月払い年払いiPad780円7800円iPad mini780円7800円11インチiPad Air(M4)880円8800円13インチiPad Air(M4)1080円1万800円11インチiPad Pro(M5)1380円1万3800円13インチiPad Pro(M5)1580円1万5800円
Apple WatchもiPadと同様に「落下や水ぬれなどの過失による損傷の修理サービス」「盗難・紛失に対する保証」「Appleのスペシャリストによる優先サポート」を受けられます。
モデルごとの料金は以下の通りです。
モデル月払い年払いApple Watch SE480円4800円Apple Watch Series 11780円7800円Apple Watch Ultra 3980円9800円Apple Watch Hermès980円9800円Apple Watch Hermès Ultra980円9800円