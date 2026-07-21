6月30日に東京・池袋東口にオープンした「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」。関東最大級の新店舗として大きく注目を集めているが、7月上旬頃から“脱糞騒動”がSNSをザワつかせていた。

「“店内に人の排せつ物が落ちていた”として、真偽不明の投稿がSNSで拡散されたのです。しかも複数回にわたって発生したといい、投稿のなかには店員や清掃員が床を掃除をする様子を収めた画像もありました。ですが現時点では、実際に発生したかどうかは明らかになっていません」（WEBメディア記者）

そうしたなか、あるYouTuber・A氏の動画が物議を醸している。

話題となっているのが、そのYouTuberが7月中旬に更新した動画。動画冒頭で「外国人問題と繋がってて、きっと日本人って店内で脱糞するとか絶対ありえない」などと持論を述べ、“脱糞騒動”の犯人を見つけるべく撮影スタッフと入店したA氏。店内を歩きながら「ちょっとうんこ臭く感じてきた」「本当に臭い気がする」と述べ、口に手を当てて嗚咽する場面も。

だが、店員を見つけると聞き込みを開始し、商品を見ていた客にも騒動について知っているかどうか尋ねていた。さらに、排せつ物が見つかったと噂されたトイレを確認し、再び店員を直撃することに。しかし店員は「そういった情報は特に聞いてないです」と返し、SNSで拡散されている情報について“AIや捏造の可能性もある”と言及していた。

■「盗撮する奴は脱糞もする」店内の男性客を犯人扱い、国籍を決めつける発言も

A氏は確かな情報を得られなかったことから、「脱糞って、ひた隠しにしたい事実みたいな」「外国人犯罪をなんか表に出さないようにしてるとかあるんじゃね？」と疑いの目を向けていたが、直後にトラブルが勃発。

店内にいたある男性客がA氏らを盗撮していたとして、口論に発展したのだ。実際に男性はA氏らの後ろ姿を撮影し、その写真を誰かに送ろうとしていたようだ。しかしA氏から追及されたことで、写真をその場で削除。

だがA氏は「なんで撮ったんですか？」「じゃあ誰撮ったの？」などと問い詰め続け、男性が「（A氏らが）脱糞って言ってるから、面白いなと思ったんすよ」と撮影した理由を告白。

A氏は「正直に言ってよ、そうやって」と返したが、直後に「あんた、脱糞したんでしょ？」と男性に質問。男性は困惑したように「してないよ。どういうこと？」と否定したが、A氏は「脱糞してるね」「臭いますよ、はっきり言って」と問い詰める。男性は「（自分のことを）撮らないで、これ（A氏らを撮った写真）削除したんだよ」と懇願し、「誰か警察呼んでよ」と戸惑っていた。

するとA氏は「あなたが捕まっても捕まらなくてもどうでもいい」と述べ、男性に「脱糞と盗撮したの認めてください」と強い口調で迫ったのだ。男性が再び「してない」と否定するも、「してないじゃねぇよ、盗撮犯が。盗撮する奴はな、脱糞もするんだよ」と主張。さらに「なに人ですか？」「中国人ですよね」と国籍を決めつけるような発言も繰り返し、「習近平にチクりますからね」とまで言い放っていた。

男性が怒った様子を見せるも、「お前が逃げんな、脱糞野郎が」と男性を追い回すA氏。最終的に店員を巻き込むこととなり、A氏が一連のトラブルを説明するも、店員の前で再び口論に。男性は買い物をする目的で店にいることや、自分が映った動画がYouTubeに公開される心配を店員に訴えていた。

しかしA氏は「いや、お前が盗撮したからじゃん」「お前、迷惑かけんな。普通に国帰れよ」と話し、最終的には別の店員から「とりあえず、1回お話しを伺うんで」と促されることに。するとA氏は男性に「お前を撮る意味ないじゃん」などと言い放ち、店員に対しても「注意しといてください。国に返してください」と述べ、その場を立ち去ったのだった。

その後もスタッフが「最高の撮れ高になったね」と笑うと、A氏は「脱糞犯人は多分あいつです」「自分が脱糞したことでYouTuberが現場に来てることが嬉しくて、“俺の脱糞で騒ぎになってる”みたいな感じで、多分、脱糞の共犯に（画像を）送ったんすよ」と決めつけるような発言もしていた。

■「店のルールに反している可能性が高い」批判殺到の動画にヨドバシカメラも困惑

しかし、A氏らの一連の行動に疑問を抱いた人もいたようだ。また、動画では店員の顔にモザイクはかけられていたものの、直撃した客や周囲にいた客の顔には加工処理などは施されていなかった。そのため動画のコメント欄では、次のような疑問の声が相次いでいる。

《証拠ないのにかわいそうに思ってしまった》

《というか、後ろ姿の盗撮は許せないのに，相手の顔が思いっきり映った動画撮影はするんですね》

《店員の仕事の邪魔するな》（すべて原文ママ）

なお、A氏が店側の許可を得て撮影していたのかや、動画に登場した客と事前に打合せをしていたのかどうかなどは不明だ。そこで本誌は21日、ヨドバシカメラ本部に物議を醸している動画について問い合わせた（以下、カッコ内は担当者）。

担当者によれば、まず“脱糞騒動”については、「事実確認がとれていないので、コメントは控えさせていただいております」とのこと。

A氏の動画は把握していないとのことだが、動画の内容を伝えると、「YouTuberの方から撮影依頼をいただくことはありますが、入念に打ち合わせをし、完成した動画を事前に視聴させていただくことはしております。ですが話を聞いた限り、そういった事例は今までありませんでした」と話していた。

また、店内での動画撮影や、店員や客が映った動画を公開する行為が許可されているかどうかを尋ねると、次のような回答が。

「基本的に許可していませんが、お客様が映っていないなかで売り場を撮影することは認めています。売り場全体を通して商品を撮影するといった場合、一般のお客様や店員が映っていたら、ボカシやモザイクなどの処理を施すようお願いしております」

しかしA氏の動画については、「動画の内容を聞く限り、店のルールに反している可能性が高いように思います。現地でお客様と（撮影許可の有無などを）やりとりしているなら別ですが……」と困惑した様子だった。

その上で、YouTuberによる店内での迷惑行為を目撃したり、巻き込まれたりした場合の対応について聞くと、「お客様から警察に通報する前に、まずは店員に助けを求めてください」と説明していた。