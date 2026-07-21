JO1、ソウル公演チケット販売を延期 会場変更や公演中止含め検討「正常に進行することが極めて困難」
11人組グローバルボーイズグループ・JO1の公式サイトが21日に更新され、9月26日、27日に韓国・ソウルのTICKETLINK LIVE ARENAで開催予定の公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁” LIMITED EDITION IN SEOUL』について、チケット販売スケジュールを延期すると発表した。
【写真】大平祥生、JO1として活動終了「本人から申し出があり…」【報告全文】
当初は、JO1 OFFICIAL FANCLUB先行受付をきょう21日午後8時から、一般販売を22日午後8時から開始する予定だったが、一時延期となる。
公式サイトでは、「現在、開催予定の会場周辺の状況や公演運営における諸般の要件を総合的に判断した結果、予定していた公演を正常に進行することが極めて困難な状況であると判断しております」と説明。「当社は皆様の安全を最優先に考慮し、会場の変更や公演の中止を含め多角的な検討と慎重な議論を重ねております」とした。
また、「本公演を楽しみにしてくださっている皆様には混乱とご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます」と謝罪。チケット販売の開始日時や変更後の詳細については、確定次第、公式サイトや公式SNS、プレイガイドで改めて案内するとしている。
【写真】大平祥生、JO1として活動終了「本人から申し出があり…」【報告全文】
当初は、JO1 OFFICIAL FANCLUB先行受付をきょう21日午後8時から、一般販売を22日午後8時から開始する予定だったが、一時延期となる。
また、「本公演を楽しみにしてくださっている皆様には混乱とご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます」と謝罪。チケット販売の開始日時や変更後の詳細については、確定次第、公式サイトや公式SNS、プレイガイドで改めて案内するとしている。