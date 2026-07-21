華道家の假屋崎省吾氏が20日に更新したブログで、「ネット詐欺にあいました～っ!!」と事の次第を明かした。



【写真】これが届いた現物、飴？干からびた梅干し？…パッケージはよく分からない漢字

假屋崎氏は「お疲れ様です」と切り出し、怒りを表す絵文字を使用。「ネットでブルーベリー農家が困っていて、国産のブルーベリーがいっぱい余ってしまい、ドライにしたものを安くするので、買ってくれと、お涙頂戴の広告な」とネットで見た広告がきっかけだったことを記した。



さらに假屋崎氏は「箱一個、段ボールが届いて、なんかおかしいと思いあけたら、中国語だらけ」と投稿。「しかもこんな飴玉でも入ってるみたいなビニール袋がいっぱい」と写真も投稿した。「しかもブルーベリーなはずが、梅干しみたいなかたまり一個 あ～恐ろしい 添加物まみれの毒の塊が」と嘆いた。



假屋崎氏は「生産者さんを助けようと、6袋もいっぱい頼んだらと思い、一万円くらい払っちゃった お客様からのレビューまででっちあげ」とレビューの写真も添えた。「あ～っ、添加物まみれの毒のかたまり 騙された～っ 悪魔だらけの世の中に成り下がってしまったね～っ」と腹立ちをあらわにし、「これ、買っちゃっった人いますか～っ!?みなさま、ほんとに今の世の中、気をつけましょうね～っ」と警戒を呼びかけた。



（よろず～ニュース編集部）