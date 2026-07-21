亀梨和也 『カイジ』シリーズ最新作に出演 “最狂の二代目”・兵藤和也を演じる
俳優の藤原竜也さん（44）主演映画『カイジ』シリーズ最新作に、亀梨和也さん（40）が出演することが21日に発表されました。
亀梨さんが出演するのは、『カイジ』シリーズ7年ぶりの最新作『カイジ 人生リベンジゲーム』（2027年1月29日全国公開）。今作では、かつて帝愛グループとの死闘を繰り広げたものの、再び自堕落な底辺の生活へと戻った藤原さん演じるカイジの目の前に、帝愛グループの若き代表・兵藤和也が立ちはだかり、命をかけたゲームに挑みます。
亀梨さんは、カイジの宿敵・帝愛グループを率いてきた会長・兵藤和尊の息子であり、シリーズ屈指の人気キャラクター“最狂の二代目”・兵藤和也を演じます。
シリーズ最新作への出演について亀梨さんは「10年以上前に『カイジ』を観ていたので、まさか自分があの世界に入り込めるとは思っておらず、オファーをいただいた時は本当に驚きましたし、とても光栄でした。原作でも人気の高い和也という強烈なキャラクターを、かわいらしさや人間らしさも大切にしながら、全身全霊で演じています」とコメントしています。最新作には亀梨さんの他にも、高杉真宙さん（30）、南沙良さん（24）、寺島進さん（62）の出演も発表されています。