今回の決勝戦、スタジアムの外も熱狂に包まれました。

記者

「セントラルパークには5万人が集まり、試合の行方を見守っています」

ニューヨーク中心部のセントラルパークではパブリックビューイングが行われ、およそ5万人のファンが詰めかけました。

スペインのファン

「完璧な試合でした。アルゼンチンの巻き返しを許さず、スペインの方が上だった」

アルゼンチンのファン

「がっかりしているよ。メッシ選手にはもっとよいプレーをしてほしかったけど、こうしてみんなで楽しめてよい試合だったよ」

試合の合間のハーフタイムショーでは、歌手のマドンナさんが元ブラジル代表のロナウド選手とロナウジーニョ選手と一緒に登場。人気音楽グループBTSやジャスティン・ビーバーさんらがパフォーマンスを繰り広げました。

豪華な演出がされた一方で…

記者

「トランプ大統領がトロフィーを手にすると会場からブーイングが起こっています」

表彰式で選手たちにメダルやトロフィーを授与したトランプ大統領。スタジアムでも割れんばかりのブーイングが浴びせられましたが、当の本人は…

アメリカ トランプ大統領

「これは史上最高のイベントの1つだ。大成功に満足している」

このように述べ、「世界中からやってきた人たちにアメリカの魅力を知ってもらえたのは素晴らしいことだった」と自賛しました。