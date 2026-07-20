北中米Ｗ杯決勝（１９日＝２０日、米国・ニューヨーク）、スペインが前回２０２２年カタール大会優勝のアルゼンチンを１―０で下し、１０年南アフリカ大会以来２度目の優勝を果たした。

決勝戦が行われる前から、スペイン代表ＦＷラミン・ヤマル（１９＝バルセロナ）とアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３９＝マイアミ）の名門バルセロナの新旧１０番対決に注目が集まっていた。

試合後には、メッシは仲間とともに呆然とした様子でピッチに座り込んでいた。

そして現在はバルセロナの主力選手として活躍するヤマルがメッシのもとへ歩み寄り、立ち上がったメッシと熱い抱擁を交わす場面が見られた。

この様子にＳＮＳでは「１時代は終わりメッシからヤマルへのバトンはタッチされた」「メッシからヤマルへドラマのような世代交代」「スペインにヤマルがいるからなんかもうドラマとしてはこの終わりもきれいよね。メッシはもう連覇なんぞしなくても神の子は神になったよ」「アルゼンチンが負けたのは残念だけど、でもそうかメッシとヤマルの師弟対決だったと思えば、めっちゃきれいな終わり方だ」などと感動の声が続々と挙がっている。