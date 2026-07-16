◇W杯北中米大会準決勝 イングランド 1―2 アルゼンチン（2026年7月15日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は15日（日本時間16日）、準決勝残り1試合が行われ、イングランド（FIFAランク4位）が前回王者アルゼンチン（同3位）に1―2で敗戦。1点リードし“勝利目前”とした後半40分からわずか7分間で2失点して悪夢の逆転負け。数々の名勝負を生んできた“因縁対決”に敗れ、60年ぶり優勝への夢が散った。イングランドサッカー協会は、トーマス・トゥヘル監督へ続投要請を交渉することがわかった。

1ー0で決勝進出が見えてくる中で、同40分から悪夢が待っていた。FWメッシからのパスを受けたMFエンソ・フェルナンデスに右足での豪快ミドルを決められて同点に追いつかれた。さらに後半ATにもFWメッシの絶妙アシストからFWマルティネスに決勝弾を許してまさかの逆転負けを喫した。

試合後にトゥヘル監督は「後悔はありません。チームは全力を尽くしましたし、本当にあと一歩でした。1-0でリードするに値する試合だったと思います。最高の試合の一つ、あるいは状況を考えれば最高の試合だったかもしれません」と振り返っていた。

世界の移籍市場に精通する“世界一有名なサッカー記者”ファブリツィオ・ロマーノ記者は自身のYouTubeとX（旧ツイッター）でイングランドサッカー協会が、28年開催予定の欧州選手権に向けてトゥヘル監督の続投要請で交渉することを報じた。

試合後にはトゥヘル監督の采配を批判の声が相次いでいたが、ロマーノ記者は「イングランドサッカー協会（FA）の立場は非常に明確で強固なもの。協会側は、この失望の結果にもかかわらず、今後数日以内にトゥヘル監督と対話し、長期的プロジェクトの一環として引き続き指揮を執ることを求める予定だ。最終的には監督自身の決断次第となりますが、協会としては“全面的な信頼”を寄せている状況」と説明した。