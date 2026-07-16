河村勇輝のNBAサマーリーグ4戦目は6得点4アシスト…ペイサーズはトーナメント進出ならず

7月16日、インディアナ・ペイサーズの一員として「NBAサマーリーグ2026」に参加している河村勇輝が、ミネソタ・ティンバーウルブズ戦に途中出場した。

ベンチスタートの河村は、試合開始5分にコートイン。第1クォーターはミドルジャンパーやレイアップを決めきれず無得点に終わったが、第2クォーターに身長221センチの相手ビッグマンのチェックをかわしてミドルジャンパーを沈め、初得点をマークした。直後には鋭いペイントアタックからフリースローを獲得し、得点を重ねた。

その後は味方のカッティングダンクを演出したほか、キックアウトパスで3ポイントシュートをアシスト。自身の3ポイントシュートは決まらなかったものの、持ち前のスピードを生かして敵陣を切り裂き、レイアップを決める場面もあった。

この日の河村は14分7秒のプレータイムで6得点、4アシスト、ターンオーバー0、プラスマイナスは－7を記録。フィールドゴールは7本中2本の成功で、3ポイントシュートは2本とも外れた。

なお、ペイサーズは98－114で敗れ、今大会1勝3敗となりトーナメント進出はならず。順位決定戦の対戦相手や試合開始時間は、現時点では未定となっている。

■試合結果



ペイサーズ 98－114 ティンバーウルブズ



IND｜24｜27｜22｜25｜＝98



MIN｜35｜27｜27｜25｜＝114





【動画】 河村勇輝 のウルブズ戦プレーハイライト映像