バッグや家具、茶碗まで――。日本代表のFW・中村敬斗（25）の"恋人"とされるイタリア人モデルをめぐり、"匂わせ投稿"の検証合戦がSNSで過熱している。

【写真】大胆な胸元カッティングの衣装を着こなすイタリア人モデルのサマンサ・フリソン。他、中村敬斗とサマンサ・フリソンのツーショットなども

日本では「匂わせ」として批判されがちな投稿も、海外では恋人の存在を少しずつ明かす「ソフトローンチ（soft launch）」として知られる。

「恋人の存在を少しずつほのめかす投稿を指す言葉として定着し、海外セレブやアスリートの間では、顔を隠したツーショットや手だけがうつり込んだ写真で交際を"小出し"にするのは、すっかりおなじみの手法です」（海外ジャーナリスト）

サッカー選手の妻や恋人は「WAG（Wives and Girlfriends）」として、ファッションやライフスタイルまで注目される存在だ。SNS投稿もつぶさに観察されるため、中村をめぐる今回の匂わせ騒動も珍しい話ではない。

「匂わせが一番うざい」「もう公開すればいいのに」などと女性に憤慨する声も見られるが、日本の中村ファンが本当に衝撃を受けたのは、匂わせ以上に、女性の"過去"だった。

「交際説が浮上したお相手は、サマンサ・フリソンさん（24）。11歳でYouTubeチャンネルを立ち上げ、現在はInstagramとTikTokのフォロワー数がそれぞれ104万人と280万人、YouTube登録者48万人を抱えるモデル兼インフルエンサーです。中村選手とは広告モデルの仕事を通じて知り合ったとされます。

匂わせ行為がネット上で騒がれる中、成人向けコンテンツの配信プラットフォーム『OnlyFans』で活動していたとの情報も拡散されました。本人のものとされる露出の多い画像の数々も投下され、真偽は明らかになっていないものの、衝撃を受ける声や、交際相手としてふさわしいか議論する投稿が相次いでいます」（スポーツ紙記者）

SNS上では、「こんな過激なことをやっていたとは……」「匂わせはまだしも、これは受け入れられない」などと衝撃を受ける声が続出し、「中村選手はこの画像を知っているのか」「微笑ましく思っていたけど、複雑な気持ちになった」と戸惑いを見せる投稿も相次ぐなど、波紋が広がっている。

海外メディアの反応は

一方、日本では"成人向け"の色が強いサービスとして認識される「OnlyFans」だが、海外ではその見方は少しずつ変わり始めている。現在では、フィットネス指導や専門知識の発信など、幅広いジャンルのクリエイターが活動する場へと広がっているからだ。

2023年にはテニスのニック・キリオス選手がOnlyFansと契約。テニスのコツや舞台裏などを発信すると表明し、ほかにもビーチバレーや、モータースポーツなど、さまざまな競技のプロアスリートが参加している。OnlyFansの「成人向け専門」というイメージは少しずつ薄れつつある。

「中村と女性の交際疑惑は一部海外メディアでも報じられていますが、OnlyFansの経歴疑惑には触れず、"匂わせ"の分析や交際の真偽などが中心です。一部のファンは驚いているようですが、それほど問題視されていない様子。少なくとも、OnlyFans歴を理由に交際相手としての是非を論じるような見方は現時点では確認できません」（前出・海外ジャーナリスト）

W杯日本代表のヒーローの初ロマンスは、まだまだ注目を集めそうだ。