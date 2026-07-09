現在開催中の北中米ワールドカップにおいて、FIFAランキング31位ながらベスト8に進出する快進撃を見せ、世界中のサッカーファンを熱狂させているノルウェー代表。

そんな彼らの躍進とともに世界的なミームとなっている応援パフォーマンスが、Google検索の粋な仕掛けとして登場していることが発見されました。

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■ 世界的ブームを巻き起こしている「バイキング・ロウ」とは

ノルウェー代表が勝利した際、スタジアムでファンと選手が一体となって行う祝勝パフォーマンスが「バイキング・ロウ（Viking Row）」。

中世のバイキングがロングシップ（長船）のオールを漕ぐ姿に着想を得たもので、太鼓のリズムに合わせて前後に体を揺らし、ノルウェー語で「漕げ！」を意味する「RO！（ロウ）」と力強く叫ぶというものです。

ワールドカップの舞台でも、ストライカーのアーリング・ハーランド選手らをはじめとするメンバーがスタンドのサポーターと一体になって船を漕ぐ姿が、その圧倒的な連帯感とともに大きな話題を呼びました。

■ 「ハーランド」検索で画面にバイキングたちが大襲来

この世界的ブームに応じる形で、Google検索の隠し機能（イースターエッグ）にバイキング・ロウが搭載されたことが発覚。

試す方法は非常にシンプルで、Googleの検索窓で今回のワールドカップ4試合で7得点と爆発的なキレを見せている怪物ストライカー「アーリング・ハーランド」と検索。または「ハーランド」「Haaland」と入力してもOKです。

検索結果が表示されると、画面の下部に「クラッカー」が描かれた丸いポップアップボタンが出現。このボタンをクリックすると、スタジアムさながらに小気味よい2発の太鼓の音が鳴り響き、ノルウェー代表のユニフォームに身を包み、角の生えた兜をかぶった可愛いバイキングたちが画面下部を大移動していくという、ファンにはたまらない演出が楽しめます。

■ 対象はエースのみ？色んなワードで試してみるも出現せず

遊び心あふれるこの隠しコマンドですが、発動条件は若干シブめの設定になっているもようです。

実際に検証してみたところ、同じくノルウェー代表キャプテンの「マルティン・ウーデゴール」や、前線でハーランドと共に攻撃陣をけん引する「アレクサンデル・セルロート」の名前、さらには「バイキングロウ」といった応援名そのもののワードで検索しても、このクラッカーボタンは出現しませんでした。

あくまで今大会の主役のひとりである「ハーランド」だけが対象となっている特別待遇のようです。

スマホやパソコンからいつでもどこでも「Ro！」の熱狂を味わうことができる今回の追加イースターエッグ。ベスト8以上の更なる快進撃を期待しつつ、手元でこの世界的なブームの波を漕いでみてはいかがでしょうか。

＜参考・引用＞

Google

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026070903.html