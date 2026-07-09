タレントの山瀬まみ（56）が9日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年患った脳梗塞について語った。

山瀬は昨年3月に休養を発表。同10月にパーソナリティーを務めるBAYFMの番組「BAYFM it！！」に約7カ月ぶりに復帰し、子宮体がんを患い全摘出したこと、合併症で脳梗塞を患っていたことを明かしていた。

この日は、ベリーショートのヘアスタイルで登場。長く不正出血が続き病院を受診、子宮体がんが発覚し全摘出手術を受け、その直後に合併症による脳梗塞を発症し、ICUに入っていたと説明した。

脳梗塞発症時について「痛いこととかも全く記憶にないですし、ICUにいたことも記憶はもちろんないですし」と説明。さらに「ちょっと悲しかったのは、家族のこととか、親のことも弟のことも夫のことも覚えてなかったんですよ。後から聞いたんですけど（病室に）入って来ても、誰だか分からなかったんだって」と一時記憶喪失の状態だったと明かした。

続けて「家族は“多分私がもう言葉を話すことは、ちょっとないと思う”って言われたって言ってたから、もうどんだけ心配したかなって」と医師から言語障がいが残ると伝えられていたことも明かした。