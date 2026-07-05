大谷は投手として14先発して8勝2敗、防御率1.79の好成績

ドジャース・大谷翔平投手が、今年のオールスターゲームの投手部門で選出外となった。米放送局「FOXスポーツ」が4日（日本時間5日）、番組内でメンバーを発表。指名打者部門では選ばれているものの、投手としてのロースターからは外れた。米ファンからは「理解できない」などと怒りの声が寄せられている。

大谷は6月25日（同26日）に発表されたファン投票の第1段階で、両リーグ最多となる334万1257票を獲得した。すでに指名打者としての先発出場が決定している。2021年に球宴史上初となる投打両部門での選出を果たして以来、今年で6年連続の球宴出場となった。しかし、投手としては名前が呼ばれることはなく、2023年以来3年ぶりとなる投打同時選出の偉業は持ち越しとなった。

シーズン序盤は防御率0点台を維持するなど、絶好調のスタートを切った。6月以降は失点する場面が増え、前日3日（同4日）のパドレス戦では移籍後最多となる110球の力投で6回3失点9奪三振だった。今季は14先発して8勝2敗、防御率1.79と、規定投球回には及ばずも堂々たる数字を残している。

誰もが認める“エース”にもかかわらず、投手部門で選外となり、米国のファンも失意を隠せない。「防御率1点台の好成績を残しているのに、オオタニがオールスターの投手に選ばれないなんて一体どういうことだ？ 理解できない」「オオタニがいない？」「オオタニがオールスターの投手に選ばれないなんてあり得ない。そんな愚かなイベント、もうやめてしまえ」「選手は何を見てるんだ」といった声が相次いだ。（Full-Count編集部）