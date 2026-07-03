大野智、個人X＆インスタグラム開設 個人サロン「さと島」も発足＆イベント開催も予定
5月31日をもって嵐として活動を終了し、STARTO ENTERTAINMENTを退所した大野智が3日、個人のインスタグラム、Xを開設した。同日、株式会社「嵐」公式Xを通じて報告された。
【動画】嵐への感謝の言葉も…元気な姿で「さと島」OPENを報告する大野智
インスタグラムでは、大野が顔出しの動画を投稿。嵐の活動終了を経て「あれから1ヶ月ちょっと経ち、まだ実感がないのですが、僕なりに今後、大野智として活動するにあたり考えてみました」として、15日に個人サロン「さと島」を開設することを発表した。
「人間・大野智として僕の日常や趣味を発信していこうかな。それをみんなで共有できる場にできればいいかな」「僕の日記を紹介していく感じ」と趣旨を説明。ほかにもイベントの開催も予定しているとのこと。「気軽に遊びにきてくれたら。みんなでさと島を作れたら。ぜひ遊びにきてください」とメッセージを寄せている。
【動画】嵐への感謝の言葉も…元気な姿で「さと島」OPENを報告する大野智
インスタグラムでは、大野が顔出しの動画を投稿。嵐の活動終了を経て「あれから1ヶ月ちょっと経ち、まだ実感がないのですが、僕なりに今後、大野智として活動するにあたり考えてみました」として、15日に個人サロン「さと島」を開設することを発表した。
「人間・大野智として僕の日常や趣味を発信していこうかな。それをみんなで共有できる場にできればいいかな」「僕の日記を紹介していく感じ」と趣旨を説明。ほかにもイベントの開催も予定しているとのこと。「気軽に遊びにきてくれたら。みんなでさと島を作れたら。ぜひ遊びにきてください」とメッセージを寄せている。