TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄ½÷Àïµ¶¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡õED¥Æ¡¼¥Þ¤¬7·î16Æü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª¥¢¥Ë¥áPVÂè2ÃÆ¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤â²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯7·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄ½÷Àïµ¶¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤ÈED¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥¢¥Ë¥áPVÂè2ÃÆ¤Ë¤Æ³Ú¶Ê¤ò²ò¶Ø¡ª2026Ç¯7·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë0»þ¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
OP¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢±Ô³ÑÅª¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿MYTH & ROID¡£¿Í¤ÎÄË¤ß¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¡¢ÇË²õ¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¶ò¤«¤ÊÀèÆ³¼Ô¤òÈéÆù¤ë¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤æ¤¯¿Í´ÖÀ¡ÊHumanity¡Ë¤ÎÊ¥¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ÀÅ¼ä¤òÀÚ¤êÎö¤¯Çú²»¤È¤È¤â¤Ë¶¯¤¯¥¢¥é¡¼¥È¤òÌÄ¤é¤¹¡¢ÞÕ¿È¤Î°ÕÍßºî¡£
³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáÂ®¤Î¥é¥¤¥ÖÈäÏª¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£EP¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯7·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥Ð¥Æ¥¹¶-Ëâ½Ã¤Î²¦¤Èµ¶¤ê¤ÎÍ¦¼ÔÅÁ¾µ-¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAwake Anew¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÃæÌî²íÇ·¡ÊBOOM BOOM SATELLIGHTS / THE SPELLBOUND¡Ë¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ò½é¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥¿¡¼¥Ë¥ã(CV:ÍªÌÚÊË¡Ë¤Î¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥é¥Ã¥×¤È½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿°ì¶Ê¡£ÃæÌî²íÇ·¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ØÍÄ½÷Àïµ¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ç¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¼¥ó»á¤Ë¤è¤ë¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¶âÈ±ÊË´ã¤ÎÍÄ½÷¥¿¡¼¥Ë¥ã¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¡£ËâÆ³¤È½Æ´ï¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë·ãÆ°¤ÎÀïÍð¤ò¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¹çÍý¼çµÁ¤È°µÅÝÅª¤ÊËâÆ³¥»¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
Âè2´ü¤Ï¡¢Åý°ìÎñ1926Ç¯½©¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ç¥°¥ì¥Á¥ã¥ÕÃæº´¤Ï¿·ÊÔ¤µ¤ì¤¿¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼ÀïÆ®ÃÄ¤Î»Ø´ø´±¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó·ãÆ°¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ø¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÉÔ¾òÍý¤Ê´ó¤»½¸¤áÉôÂâ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁá¤¹¤®¤ëÏ¢Ë®¤ÎÅß¤¬ÅþÍè¤·¡¢Äë¹ñ¤Ï½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤Å¥¾Â¤ÎÀï¤¤¤Ø¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£³Æ¹ñ¤¬°µÅÝÅª¾¡Íø¤ò³éË¾¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ËÜ¼Á¤ò¸«¼º¤¦Ãæ¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ã¤Ï¹³¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤²á¹ó¤ÊÀï¾ì¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¡£
¡ãÃæÌî²íÇ·¡ÊBOOM BOOM SATELLITES / THE SPELLBOUND¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ä
Àï¾ì¤Î⾮¾ð¤µ¤È¶Ï¤«¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿⼈Îà¤Ø¤Î´õË¾¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ´¶¤¸¤ëÌµ⼒´¶¤È¡¢⾃Ê¬Ã£¤¬⼀ÂÎ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ⽣¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬À¤³¦¤ò⽀ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¶Á¤¯⾳³Ú¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Ç¥°¥ì¥Á¥ã¥Õ¤ò±é¤¸¤ëÍª⽊ÊË¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë⼒¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖWeiter! Weiter!¡×¤¬³§¤µ¤ó¤òÍÄ⼥Àïµ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø⼒¶¯¤¯Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
¡ÖWhy? RED induction / Awake Anew¡×
MYTH & ROID
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§MYTH & ROID
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯7·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë0»þ ¤è¤ê³Æ¼ï²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¡ÖWeiter! Weiter!¡Ê¤è¤ß¡§¥ô¥¡¥¤¥¿¡¼¥ô¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ë¡×
¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Ç¥°¥ì¥Á¥ã¥Õ¡ÊCV:ÍªÌÚÊË¡Ë
ºî»ì¡§hotaru
ºîÊÔ¶Ê¡§ÃæÌî²íÇ·¡ÊBOOM BOOM SATELLITES / THE SPELLBOUND¡Ë
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯7·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë0»þ ¤è¤ê³Æ¼ï²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄ½÷Àïµ¶¡Ù
2026Ç¯7⽉8⽇¡Ê⽔¡Ë¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¡ª
AT-X 21¡§30¡Á
TOKYO MX 23¡§30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó 25¡§00¡Á
£Ë£Â£ÓµþÅÔ 25¡§30¡Á
£Â£Ó11 25¡§30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ 25¡§30¡Á
ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÀè⾏¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®·èÄê¡ª
¡¦ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
7⽉8⽇¡Ê⽔¡Ë¤è¤êËè½µ⽔ÍË 23:00¡Á
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥µ¥¤¥È
7⽉11⽇¡Ê⼟¡Ë¤è¤êËè½µ⼟ÍË 23:00¡Á
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
Åý°ìÎñ1926Ç¯¡¢½©¡£
¥¿¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ç¥°¥ì¥Á¥ã¥ÕÃæº´¤Ï¡¢
¿·ÊÔ¤µ¤ì¤ë¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼ÀïÆ®ÃÄ¤Î»Ø´ø´±¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¡¢
ºÆ¤Ó²×Îõ¤ÊÀïÀþ¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤ë¡£
Î×µ¡±þÊÑ¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤ëÀïÆ®ÃÄ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤³¤½¤ÏÀº¶¯¤À¤¬¡¢
¤½¤Î¼Â¤Ï´ó¤»½¸¤á¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÀïÁè¤òÀï¤¨¤ë¤Î¤«¡©
ÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¤ËËÊ¤¨¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ã¡£
ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤ëÏ¢Ë®¤ÎÅß¤À¡£
Äë¹ñ¤Ï½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤Å¥¾Â¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
³Æ¹ñ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î°µÅÝÅª¾¡Íø¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬Ã£¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¡£
¹³¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ã¤Ï·ãÆ°¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡½¡½¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¥«¥ë¥í¡¦¥¼¥ó(¡ÖÍÄ⼥Àïµ¡×¡¿KADOKAWA´©)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¼Ä⽉¤·¤Î¤Ö
´ÆÆÄ¡§⼭ËÜµ®Ç·
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Ãö¸¶·òÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ºÙ±ÛÍµ¼£
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§⾕⼝¹¨Èþ¡¦ËÒ¹§Íº¡¦·ª⽥¿·⼀
Éþ¾þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§⾕⼝¹¨Èþ
ËâÆ³¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹¾ÈªÎÊ¿¿¡¦⽉⽥⽂Î§
½Æ´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½©¼ÄDenforword⽇ÏÂ¡¦⼤ÄÅÄ¾¡¦⽉⽥⽂Î§
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¹⼭ÍÎ¡¦½©¼ÄDenforword⽇ÏÂ
ÀßÄê¹Í¾Ú¡§Îë⽊µ®¾¼
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¤Û¤ê¤¦¤Á¤Ò¤í¤æ¤¡¦·ª⽥¿·⼀
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ê¿胗¸ç(¥¢¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¶¥ª)
⾊ºÌÀß·×¡§ÃæÂ¼ÀéÊæ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§⽊çÕñ¥⼈
3DCGI¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§⾼¶¶¾⼈
ÆÃµ»´ÆÆÄ¡§¥·¥å¥¦¹À¿ó
ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ
⾳³Ú¡§⽚⼭½¤»Ö
⾳¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§NUT
À½ºî¡§ÍÄ⼥Àïµ2À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¿¡¼¥Ë¥ã¡§Íª⽊ÊË
¥ô¥£¡¼¥·¥ã¡§Áá⾒º»¿¥
¥ì¥ë¥²¥ó¡§»°⽊âÃ⼀Ïº
¥ë¡¼¥Ç¥ë¥É¥ë¥Õ¡§⽞⽥Å¯¾Ï
¥¼¡¼¥È¥¥¡¼¥¢¡§⼤ÄÍË§Ãé
¥ô¥¡¥¤¥¹¡§ßÀÌî⼤µ±
¥°¥é¥ó¥Ä¡§⼩ÎÓÍµ²ð
¥±¡¼¥Ë¥Ã¥Ò¡§³Þ´Ö½ß
¥Î¥¤¥Þ¥ó¡§ÎÓ⼤ÃÏ
¥ß¥±¥ë¡§¿ù⽥ÃÒÏÂ
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥É¥ì¥¤¥¯¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥ê¥ê¡¼¥ä¡§⽇³ÞÍÛ⼦
¥á¥¢¥ê¡¼¡§⼾¾¾ÍÚ
¥«¥é¥ó¥É¥í¡§²ÖÎØ±Ñ»Ê
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
MYTH & ROID Tour 2026-2027 ¡ÈI know your fire¡É
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡ª
7.17(¶â)
¡ÔÅìµþ¡ÕBLAZE GOTANDA
³«¾ì 18:15¡¿³«±é 19:00
8.09(Æü)
¡Ô·²ÇÏ¡ÕClub JAMMERS
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
8.11(²Ð¡¦½Ë)
¡ÔÆÊÌÚ¡ÕHEAVEN¡ÇS ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
9.21(·î¡¦½Ë)
¡Ô²¬»³¡ÕOKAYAMA YEBISU YA PRO
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
9.22(²Ð¡¦½Ë)
¡ÔÊ¡²¬¡ÕINSA
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
10.04(Æü)
¡ÔÂçºå¡ÕBanana Hall
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
10.12(·î¡¦½Ë)
¡Ôºë¶Ì¡ÕHEAVEN¡ÇS ROCK KUMAGAYA VJ-1
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
11.01(Æü)
¡ÔÀÅ²¬¡ÕLIVE ROXY SHIZUOKA
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
11.03(²Ð¡¦½Ë)
¡Ô°¦ÃÎ¡ÕTHE Bottom Line
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
and more¡Ä
©¥«¥ë¥í¡¦¥¼¥ó¡¦KADOKAWA´©¡¿ÍÄ½÷Àïµ2À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÄ½÷Àïµ¶¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://youjo-senki.jp/
MYTH & ROID¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://mythandroid.com/