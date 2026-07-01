『ユーリ!!! on ICE』10周年！YouTubeで全話無料一挙配信 豪華キャスト陣＆OP・EDアーティストコメント到着
配信初日にはプレミア公開も
テレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』のBlu-ray＆CD BOXが12月23日に発売されるのを記念して、17日午後8時〜8月17日正午までYouTube「avex picturesチャンネル」「MAPPA CHANNEL」にて全12話が一挙配信されることが発表された。あわせて、2016年の初回放送から今年で10周年を迎えること記念し、豪華キャスト陣およびOP・EDアーティスト陣からの祝福のコメントが到着した。
【画像】ヴィクトル恍惚！コメントを寄せた声優陣演じるキャラ集結の10周年記念ビジュアル
また、初日となる17日は、全12話・約5時間にわたるプレミア公開が予定。チャットを通じてリアルタイムで感想を共有しながら、物語の始まりからフィナーレまで一緒に駆け抜ける、一夜限りの特別な時間となる。
コメントは、10周年記念ビジュアルに描かれた7人のキャラクターのキャスト陣、そしてオープニングテーマ「History Maker」を担当したDEAN FUJIOKA、エンディングテーマ「You Only Live Once」を担当した羽多野渉の計9人から寄せられた。
本作は、久保ミツロウ氏×山本沙代氏原案の、2016年10月〜12月にテレビ朝日ほかにて放送されたMAPPA制作の本格男子フィギュアスケートアニメーション。コレオグラファーとして数多くの選手のプログラムを手掛けてきた宮本賢二が全選手の振付をおこない、リアルなスケーティング描写を追求したことも話題となった。
物語は勝生勇利の復活を軸に据えながら、スケーターたちがその人生をリンクの上で表現するグランプリシリーズが舞台。スケーターたちの思いがこもった演技を、実際の試合では見られないアングルや躍動感のある映像で見せたことも画期的だった。アニメーションだからこそ実現できたフィギュアスケートの魅力は、世界中の人々に大きな感動を与えた。
■祝福コメント
▼勝生勇利役：豊永利行
『ユーリ!!! on ICE』10周年おめでとうございます!!!僕が声優アワードの主演男優賞をいただけた、思い出の強い作品です。全12話、1クールという短い期間…でもそこには、たくさんの熱い思いが込められていました。日本だけでなく、海外の方にもこの熱が届き、今も応援し続けてくださっている方々。この作品に関わった全ての皆さまの胸に、そして彼らを応援し続けてくれている皆さまの胸に勇利君が、ヴィクトルが、ユーリが、そして各国の選手たちが、これからもずっと残り続けていく。そんな作品で主人公を演じることができて、本当に幸せに思っています。これからも、いつでも皆さまがその思い出を振り返れますように。「僕の名前は勝生勇利。どこにでもいる日本のフィギュアスケート特別強化選手で23歳。」豊永利行、42歳でした♪
▼ヴィクトル・ニキフォロフ役：諏訪部順一
“ヴィクトル・ニキフォロフ役 諏訪部順一”もう10年なのか、まだ10年なのか、人によって感覚は異なると思いますが、私としては、不思議なことにその両方を感じる作品です。日本のみならず、世界中の多くの皆さんから愛していただいた物語と、そこに生きる登場人物たち。関わることができた幸せと感謝の念は、年を追うごとに増していくような気がします。私たちが見ることのない世界線で、彼らはどのような「その先の未来」を生きたのだろう？そんなことを想像しながら…。
▼ユーリ・プリセツキー役：内山昂輝
『ユーリ!!! on ICE』10周年おめでとうございます。とても懐かしいです。スタッフ・キャストみんなが熱い思いをもって臨むアフレコでした。このオリジナルアニメのことを世界中の誰も知らない段階から誕生の一部に立ち会い、放送開始以降たくさんの方々に作品やキャラクターが愛されるようになるまでを体験できたのは本当に貴重なことだったと10年経って改めて感じています。これからも『ユーリ!!! on ICE』という作品がずっと愛され続けますように。
▼オタベック・アルティン役：細谷佳正
『ユーリ!!! on ICE』10周年おめでとうございます。"乗るのか？乗らないのか？どっちだ？"と言うセリフが何だか印象に残っていますが、同時にセリフの少ない役だったことも、印象に残っています。『スケートで雄弁に語る』と言う設定があって、モノローグが多いキャラクターでした。スポーツをアニメにすると、モノローグが多くなるものなんだな、とセリフの掛け合いをしている他の演者さんが楽しそうでいいな…と思っていたのが、思い出です。
▼クリストフ・ジャコメッティ役：安元洋貴
忘れることのできないインパクトのある作品、そしてインパクトの言葉で片付けることのできない強烈なキャラクター。演じさせていただいてとてもうれしかったです。もう10年経つんですね。それだけたっても全く色褪せることなく、むしろギンギンに色濃く俺の記憶に残っています。それは俺だけでなく、皆さまもそうなんですよね？うん。それはとても素敵なことだ。あまりに素敵でうれしいからクリストフと一緒に氷とかいろいろびしょ濡れにしてきます。これからも、たくさん、愛してくださいませ。
▼ジャン・ジャック・ルロワ役：宮野真守
『ユーリ!!! on ICE』10周年、おめでとうございます!「ヴィクトル」のオーディションを受け、全力の「フクースナーーーーー!!!!!」をやったら、宮野にピッタリな役あるよと「ジャン・ジャック・ルロワ」に出会わせてもらえたのは、本当にいい思い出です（笑）。運命だと思いました。僕は「JJ」のことが大好きです。キングとしての矜持（きょうじ）を胸に戦う姿、魔物にのまれても奮起する姿、心からリスペクトです。いつかまた、「JJ」を演じられる時がきますように…。さぁ、最後はみんなで!イーーーッツ……、ジェイジェイスターーーーーーーーイル!!!!!!!!
▼ピチット・チュラノン役：小野賢章
ピチット・チュラノン役の小野賢章です!!テレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』10周年おめでとうございます!!!!!この作品を通してフィギュアスケートへの関心が高まりましたし、当時からたくさん勇気をもらえて。関われたこと本当に光栄に思います！皆さんの心の中で、彼らがこれからも素晴らしいパフォーマンスをし続けてくれることを願っています!!!皆さん、いつも応援ありがとうございます!!
▼オープニングテーマ担当：DEAN FUJIOKA
『ユーリ!!! on ICE』放送10周年、おめでとうございます。夢や目標に向かって挑戦する人々の背中を押し続けてきたこの作品が、今もなお世界中で愛され続けていることを心からうれしく思います。この10年という節目をキャスト・スタッフの皆さま、そしてこの作品を支え続けてくださったファンの皆さまと共に祝えることができて、本当に幸せです。オープニングテーマ「History Maker」を通して、私もこの作品の一部になれたこと。その有り難さを、時が経つほどに強く感じております。Yes, we were born to make history!これからも、それぞれの新しい歴史が刻まれていきますように。
Dean Fujioka
▼ギオルギー・ポポーヴィッチ役／エンディングテーマ担当：羽多野渉
『ユーリ!!! on ICE』放送10周年おめでとうございます！＆ありがとうございます！ギオルギー・ポポーヴィッチは愛や悲しみ・怒りを情熱的に表現するスケーターで、収録時も内側からふつふつと湧き上がる情念のようなものをイメージして演じさせていただきました。たくさんの方の記憶に残っていたらうれしいです。そしてエンディングテーマ「You Only Live Once」という素敵な楽曲との出会いもあり、『ユーリ!!! on ICE』のステージでしか見ることのできない、素敵な景色を見ることができました。温かい声援をくださった皆さんに感謝です。10年経っても、たくさんの方が『ユーリ!!! on ICE』を愛してくださっていること、作品に関わらせていただいた者として誇らしく思います。
テレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』のBlu-ray＆CD BOXが12月23日に発売されるのを記念して、17日午後8時〜8月17日正午までYouTube「avex picturesチャンネル」「MAPPA CHANNEL」にて全12話が一挙配信されることが発表された。あわせて、2016年の初回放送から今年で10周年を迎えること記念し、豪華キャスト陣およびOP・EDアーティスト陣からの祝福のコメントが到着した。
また、初日となる17日は、全12話・約5時間にわたるプレミア公開が予定。チャットを通じてリアルタイムで感想を共有しながら、物語の始まりからフィナーレまで一緒に駆け抜ける、一夜限りの特別な時間となる。
コメントは、10周年記念ビジュアルに描かれた7人のキャラクターのキャスト陣、そしてオープニングテーマ「History Maker」を担当したDEAN FUJIOKA、エンディングテーマ「You Only Live Once」を担当した羽多野渉の計9人から寄せられた。
本作は、久保ミツロウ氏×山本沙代氏原案の、2016年10月〜12月にテレビ朝日ほかにて放送されたMAPPA制作の本格男子フィギュアスケートアニメーション。コレオグラファーとして数多くの選手のプログラムを手掛けてきた宮本賢二が全選手の振付をおこない、リアルなスケーティング描写を追求したことも話題となった。
物語は勝生勇利の復活を軸に据えながら、スケーターたちがその人生をリンクの上で表現するグランプリシリーズが舞台。スケーターたちの思いがこもった演技を、実際の試合では見られないアングルや躍動感のある映像で見せたことも画期的だった。アニメーションだからこそ実現できたフィギュアスケートの魅力は、世界中の人々に大きな感動を与えた。
■祝福コメント
▼勝生勇利役：豊永利行
『ユーリ!!! on ICE』10周年おめでとうございます!!!僕が声優アワードの主演男優賞をいただけた、思い出の強い作品です。全12話、1クールという短い期間…でもそこには、たくさんの熱い思いが込められていました。日本だけでなく、海外の方にもこの熱が届き、今も応援し続けてくださっている方々。この作品に関わった全ての皆さまの胸に、そして彼らを応援し続けてくれている皆さまの胸に勇利君が、ヴィクトルが、ユーリが、そして各国の選手たちが、これからもずっと残り続けていく。そんな作品で主人公を演じることができて、本当に幸せに思っています。これからも、いつでも皆さまがその思い出を振り返れますように。「僕の名前は勝生勇利。どこにでもいる日本のフィギュアスケート特別強化選手で23歳。」豊永利行、42歳でした♪
▼ヴィクトル・ニキフォロフ役：諏訪部順一
“ヴィクトル・ニキフォロフ役 諏訪部順一”もう10年なのか、まだ10年なのか、人によって感覚は異なると思いますが、私としては、不思議なことにその両方を感じる作品です。日本のみならず、世界中の多くの皆さんから愛していただいた物語と、そこに生きる登場人物たち。関わることができた幸せと感謝の念は、年を追うごとに増していくような気がします。私たちが見ることのない世界線で、彼らはどのような「その先の未来」を生きたのだろう？そんなことを想像しながら…。
▼ユーリ・プリセツキー役：内山昂輝
『ユーリ!!! on ICE』10周年おめでとうございます。とても懐かしいです。スタッフ・キャストみんなが熱い思いをもって臨むアフレコでした。このオリジナルアニメのことを世界中の誰も知らない段階から誕生の一部に立ち会い、放送開始以降たくさんの方々に作品やキャラクターが愛されるようになるまでを体験できたのは本当に貴重なことだったと10年経って改めて感じています。これからも『ユーリ!!! on ICE』という作品がずっと愛され続けますように。
▼オタベック・アルティン役：細谷佳正
『ユーリ!!! on ICE』10周年おめでとうございます。"乗るのか？乗らないのか？どっちだ？"と言うセリフが何だか印象に残っていますが、同時にセリフの少ない役だったことも、印象に残っています。『スケートで雄弁に語る』と言う設定があって、モノローグが多いキャラクターでした。スポーツをアニメにすると、モノローグが多くなるものなんだな、とセリフの掛け合いをしている他の演者さんが楽しそうでいいな…と思っていたのが、思い出です。
▼クリストフ・ジャコメッティ役：安元洋貴
忘れることのできないインパクトのある作品、そしてインパクトの言葉で片付けることのできない強烈なキャラクター。演じさせていただいてとてもうれしかったです。もう10年経つんですね。それだけたっても全く色褪せることなく、むしろギンギンに色濃く俺の記憶に残っています。それは俺だけでなく、皆さまもそうなんですよね？うん。それはとても素敵なことだ。あまりに素敵でうれしいからクリストフと一緒に氷とかいろいろびしょ濡れにしてきます。これからも、たくさん、愛してくださいませ。
▼ジャン・ジャック・ルロワ役：宮野真守
『ユーリ!!! on ICE』10周年、おめでとうございます!「ヴィクトル」のオーディションを受け、全力の「フクースナーーーーー!!!!!」をやったら、宮野にピッタリな役あるよと「ジャン・ジャック・ルロワ」に出会わせてもらえたのは、本当にいい思い出です（笑）。運命だと思いました。僕は「JJ」のことが大好きです。キングとしての矜持（きょうじ）を胸に戦う姿、魔物にのまれても奮起する姿、心からリスペクトです。いつかまた、「JJ」を演じられる時がきますように…。さぁ、最後はみんなで!イーーーッツ……、ジェイジェイスターーーーーーーーイル!!!!!!!!
▼ピチット・チュラノン役：小野賢章
ピチット・チュラノン役の小野賢章です!!テレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』10周年おめでとうございます!!!!!この作品を通してフィギュアスケートへの関心が高まりましたし、当時からたくさん勇気をもらえて。関われたこと本当に光栄に思います！皆さんの心の中で、彼らがこれからも素晴らしいパフォーマンスをし続けてくれることを願っています!!!皆さん、いつも応援ありがとうございます!!
▼オープニングテーマ担当：DEAN FUJIOKA
『ユーリ!!! on ICE』放送10周年、おめでとうございます。夢や目標に向かって挑戦する人々の背中を押し続けてきたこの作品が、今もなお世界中で愛され続けていることを心からうれしく思います。この10年という節目をキャスト・スタッフの皆さま、そしてこの作品を支え続けてくださったファンの皆さまと共に祝えることができて、本当に幸せです。オープニングテーマ「History Maker」を通して、私もこの作品の一部になれたこと。その有り難さを、時が経つほどに強く感じております。Yes, we were born to make history!これからも、それぞれの新しい歴史が刻まれていきますように。
Dean Fujioka
▼ギオルギー・ポポーヴィッチ役／エンディングテーマ担当：羽多野渉
『ユーリ!!! on ICE』放送10周年おめでとうございます！＆ありがとうございます！ギオルギー・ポポーヴィッチは愛や悲しみ・怒りを情熱的に表現するスケーターで、収録時も内側からふつふつと湧き上がる情念のようなものをイメージして演じさせていただきました。たくさんの方の記憶に残っていたらうれしいです。そしてエンディングテーマ「You Only Live Once」という素敵な楽曲との出会いもあり、『ユーリ!!! on ICE』のステージでしか見ることのできない、素敵な景色を見ることができました。温かい声援をくださった皆さんに感謝です。10年経っても、たくさんの方が『ユーリ!!! on ICE』を愛してくださっていること、作品に関わらせていただいた者として誇らしく思います。
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