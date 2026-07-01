松本潤、公式メンバーシップ開設へ「楽しみにお待ちいただけますと幸いです」
5月31日をもって活動を終了した5人組グループ・嵐の松本潤が1日、自身の公式サイトを更新。公式メンバーシップ開設に向け、準備を進めていることを報告した。
【写真】シルエット写真とともに、公式メンバーシップ開設を発表した松本潤
松本は「松本潤 公式メンバーシップ「MJ's Membership」オープン決定！」と題し、「現在、松本潤のメンバーシップ開設に向けて準備を進めております」と報告。「オープン日や内容などの詳細は後日お知らせいたしますので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです」と伝え、URLを記載した。
また自身のインスタグラムにも「Coming soon」と、シルエットの写真を投稿。この報告にファンからは「潤くんお知らせありがとう 写真、素敵 楽しみに待ってます！！」「私が生きる理由ですありがとうございます」「ありがとうございます ワクワク、待ってまーす」と、期待の声が寄せられている。
【写真】シルエット写真とともに、公式メンバーシップ開設を発表した松本潤
松本は「松本潤 公式メンバーシップ「MJ's Membership」オープン決定！」と題し、「現在、松本潤のメンバーシップ開設に向けて準備を進めております」と報告。「オープン日や内容などの詳細は後日お知らせいたしますので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです」と伝え、URLを記載した。
また自身のインスタグラムにも「Coming soon」と、シルエットの写真を投稿。この報告にファンからは「潤くんお知らせありがとう 写真、素敵 楽しみに待ってます！！」「私が生きる理由ですありがとうございます」「ありがとうございます ワクワク、待ってまーす」と、期待の声が寄せられている。