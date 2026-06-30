6回の第4打席で右翼席へ豪快な18号を放った

【MLB】ドジャース 9ー4 アスレチックス（日本時間30日・サクラメント）

ドジャースの大谷翔平投手が29日（日本時間30日）、敵地で行われたアスレチックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、6回の第4打席で6試合ぶりとなる18号3ランを放った。この一発でメジャー通算300本塁打にあと2本、日米通算350本塁打（NPB48本）に残り4本とした。この日は今季27度目のマルチ安打を記録。5打数2安打3打点で打率を.297に。チームは9-4で勝利し、3連勝を飾った。

敵地に豪快な弾道を描いた。2点リードで迎えた6回無死一、二塁。大谷は5球目のスライダーを完璧に捉えた。打球速度112.3マイル（約180.7キロ）、飛距離432フィート（約131.7メートル）、角度25度の一発に敵地は騒然。右翼席の芝生に、白球を綺麗に着弾させた。

これで6月は8本目のアーチを描き、シーズン換算で34発ペースとした。例年6月は好成績を残し、2021、2023年は月間MVPを受賞。昨年6月は打率.265、7本塁打、17打点、OPS.931だったが、この一発で昨年の本数を上回った。

大谷は19日（同20日）のオリオールズ戦を第2子出産のため欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子（男の子）が誕生したことを報告した。また、スタメン復帰した20日（同21日）に16号ソロ。22日（同23日）のツインズ戦でも17号先頭打者弾を放ち、その試合以来のアーチとなった。

今月25日（同26日）に発表されたオールスターファン投票の1次結果では、両リーグ最多の334万1257票を獲得。自身初となる両リーグ最多得票で6年連続のオールスター出場を決めてから届けた“御礼弾”となった。

ドジャースは3連勝を飾り、貯金は今季最多を更新する25に。デーブ・ロバーツ監督は通算999勝目を飾り、節目の通算1000勝に残り「1」となった。（Full-Count編集部）