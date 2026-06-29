6月27日、女優の趣里が、特別番組『世にも奇妙な物語’26夏の特別編』（フジテレビ系）に出演した。久しぶりのドラマ出演となったが、趣里のビジュアルの変化が注目を集めている。

今回は短編4本が放送され、趣里は「実家じまい」という物語で主演を務めた。

「趣里さん演じる会社員の女性が、唯一の家族だった母親の葬儀を終え、実家にあったものを処分するも、なぜか家に戻ると元どおりになっている不気味な現象を描くものでした。

趣里さんは、2025年8月に元『BE:FIRST』の三山凌輝さんと結婚し、同年9月に第一子出産を発表しましたが、結婚後、ドラマに出るのは初めてです」（スポーツ紙記者）

作中では、生前過干渉だった母親に苦しめられ、亡くなった後、母を想起させる品を消し去ろうと奮闘する様子が描かれた。“毒親” との関係に悩む趣里の演技は好評だったが、放送後のXでは、

《趣里、メイクのせいか朝ドラ時代とだいぶ顔の印象が違うな》

《世にも奇妙観てるけど趣里の顔がなんか違う》

など、趣里の “異変” に驚く声が聞かれていた。

「『実家じまい』は、生前の母親の常軌を逸した言動に苦しめられるという、シリアスなストーリーでした。こうした作品の背景もあってか、今回の趣里さんは、全体的に肌の白さが強調されたやや濃いめのメイクになっている印象を受ける人もいたようです。

これまでの趣里さんはナチュラルメイクのイメージがあっただけに、ギャップを持たれたのかもしれません」（芸能記者）

趣里は、2023年のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』でヒロインを務め、幅広い世代に認知された。2025年は結婚、出産と大きな変化に見舞われたが、早くも女優復帰が進んでいるようだ。

「2026年は、1月のNetflixで配信された映画『教場 Reunion』なども含め、5本の映画出演が決まっています。2025年12月の『FRIDAYデジタル』では、趣里さんが2026年9月公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』のロケに参加する姿がキャッチされており、出産発表から3カ月後あまりで撮影に臨んでいたようです。

7月23日からは、ドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系）で主演を務めることが決まっています。近年、産後もスピード復帰する女優は少なくないですが、趣里さんは出産発表から1年足らずでかなりの “詰め込み” スケジュールになっており、心配する向きもあるようです」（同前）

1児の母となり、どんな演技を見せるのか。