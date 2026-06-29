元警視庁刑事「なぜ川だと判断したのか」鹿児島・5歳男児行方不明事件における父親の行動を考察

「窓から川へ転落したというストーリーには不自然な点が多い」元刑事が指摘する5歳児不明の謎

「単なるいたずらでは済まされない」経産省キャリアの悪質ななりすまし。ネット犯罪に対する認識の甘さを元刑事が一刀両断