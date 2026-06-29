天然アロマ×スクワランでハリつや肌へ！ HABA「フローラルリフトスクワラン」2026年9月数量限定発売

記事ポイント スクワランとビタミンC・E・CoQ10配合でハリ不足をケアする美容オイル3種の天然精油ブレンドでフローラルブーケの香りが広がり心をほぐす15mLと30mLの2サイズで2026年9月3日より数量限定発売 スクワランとビタミンC・E・CoQ10配合でハリ不足をケアする美容オイル3種の天然精油ブレンドでフローラルブーケの香りが広がり心をほぐす15mLと30mLの2サイズで2026年9月3日より数量限定発売

HABAは、天然フローラルの優雅な香りで包み込みながらハリとうるおいのある肌へ導く美容オイル「フローラルリフトスクワラン」を、2026年9月3日（木）より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ロングセラー成分・高品位スクワランにビタミンC・ビタミンE・コエンザイムQ10を配合し、ワイルドローズ・ネロリ・ラベンダーの天然精油をブレンドしたフローラルブーケの香りで、ハリケアと心地よい香りの両立を実現しています。

HABA「フローラルリフトスクワラン」2026年9月数量限定発売

商品名：フローラルリフトスクワラン容量・価格：15mL 1,650円（税込）／30mL 2,970円（税込）発売日：2026年9月3日（木）販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）・全国のショップハーバー数量：数量限定（なくなり次第終了）

HABAは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」を掲げ、パラベン・鉱物油・合成香料などを配合しない「5つの無添加」を品質方針の根幹とする化粧品ブランドです。

「フローラルリフトスクワラン」は、そのロングセラー美容オイル・高品位スクワランをベースに、ビタミンC・E・コエンザイムQ10と3種の天然精油を組み合わせた、ハリケアと香りを両立させた数量限定の美容オイルです。

スクワランとビタミン3成分でハリとうるおいをケア

「フローラルリフトスクワラン」は、高品位スクワランにビタミンC（製品の抗酸化剤）・ビタミンE・コエンザイムQ10を配合しています。

バリア機能を守りながら、ふっくらハリのある、うるおい肌へ導きます。

大人のハリ不足をケアし、うるおいと透明感に満ちたハリつや肌へ整えます。

オイルとは思えないほどサラッと軽い感触でベタつかず、肌にスーッとなじんで角質層のすみずみまで浸透します。

水分と油分のバランスを整え、乾燥などの外的刺激から肌を守りながら、うるおいをキープして肌をやわらかく保ち、キメも整えます。

ワイルドローズ・ネロリ・ラベンダーのフローラルブーケの香り

ワイルドローズ、ネロリ、ラベンダーの天然精油を独自の配合でブレンドした、フローラルブーケの香りが広がります。

咲き誇る花々を思わせる優雅で華やかな香りが、日々のストレスで緊張しがちな心をゆったり解きほぐします。

使用方法

たっぷりの化粧水の後、乾かないうちに1滴を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。

スクワランの保湿力とビタミンC・E・コエンザイムQ10の働きが組み合わさり、ハリとうるおいを整えながら毎日のスキンケアを続けられます。

ワイルドローズ・ネロリ・ラベンダーのフローラルブーケの香りに包まれながら、心がゆったりほぐれるスキンケアタイムを楽しめます。

「フローラルリフトスクワラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「フローラルリフトスクワラン」はいつ、どこで購入できますか？

A. 2026年9月3日（木）より、通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。なくなり次第終了となります。

Q. 「フローラルリフトスクワラン」の使い方を教えてください。

A. たっぷりの化粧水の後、乾かないうちに1滴を手のひらに取り、顔を包み込むように全体になじませます。

Q. 天然アロマはどのような香りですか？

A. ワイルドローズ、ネロリ、ラベンダーの天然精油を独自の配合でブレンドした、フローラルブーケの香りです。咲き誇る花々を思わせる優雅で華やかな香りが広がります。

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