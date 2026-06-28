

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した加藤玲菜





加藤玲菜が6月29日（月）発売『週刊プレイボーイ28号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。

今回が記念すべき初表紙となる彼女。奄美大島で行なわれた3日間の撮影を振り返りながら、グラビアへの思いや成長、家族とのエピソード、アイドル愛、そして目標とする未来まで、20歳の素顔をたっぷり語った。

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【前回のグラビアが大反響】

――今回の鹿児島・奄美大島ロケはどうだった？

加藤 すごく楽しくて3日間のロケも一瞬で終わってしまった感じです。最初に週プレさんに出させていただいたときにすごく反響をいただいて、それが今につながっていると思うので、いつも応援してくださるファンの方には本当に感謝しています。

――初めて週プレに出たときは、どんな反響があった？

加藤 フォロワーが一気に増えて、たくさんの方に知っていただけたのかなと思いました。デジタル写真集のランキングで1位になったこともあって、それもすごくうれしかったです。

――グラビアを始めてまだ半年くらいだけど、改めてやってみての感想は？

加藤 最初は自分の身体を見られることにすごく緊張していましたし、「大丈夫かな」という不安もありました。でも、こうして評価していただけることが自信になって、撮影もあまり緊張せずに臨めるようになりました。表情も回数を重ねるごとに学んでいて、ちょっとずつうまくなっているんじゃないかなと思います。

――今回のロケでも、日を追うごとに表現力が増していたよね。

加藤 カメラマンさんが「こうしてください」と指示をくださるので、その期待に応えようといつも頑張っています。ほかのグラビアをやっているコの写真もよく見て、「このコはどうやっているんだろう」と研究しているので、その成果が少し出たのかなと思います。

――今回のお気に入りカットは？

加藤 全部お気に入りなんですけど、やっぱり最終日に行ったビーチのカットです。これまで地元の海などは見たことがありましたが、今回見た海は本当にきれいで。天気も晴れていて、青い海がグラデーションになっていて、その海をバックに撮れた写真がすごく印象的でした。あの海の景色はずっと頭の中に残っています。

――衣装でお気に入りは？

加藤 ピンクが好きなので、ピンクのワンピース衣装は特に好きです。でも、2日目に撮った小花柄のワンピース水着も好きですし、1日目の紫と茶色の衣装も良かったです。全部お気に入りで選びきれないんですけど、景色や構図として一番好きなのは、最後に撮った海のカットです。

――ロケ中には陶芸体験（付録DVDに収録）もやってたよね。

加藤 陶芸は初めてだったんですけどすごく楽しかったです。時間が限られていたからこそ、逆に大胆にできた気がします。左右対称に作ったら普通のお皿っぽくなって面白くないなと思ったので、ちょっといびつな形にしました。

――どんな形にしたの？

加藤 ハイビスカスをイメージして、花びらをハート形にしたり、お花ごとに形を変えたりしました。模様も全部違う感じで入れたので、手作り感のある、ちょっといびつなお皿になるんじゃないかなと思っています。届いたらSNSにも載せたいです。

【グラビアといったら加藤玲菜と言われたい】

――今回のロケで、玲菜ちゃんの言葉選びが独特で面白いという一面を発見したのだけど。

加藤 ワードセンスが独特だとはよく言われます（笑）。言葉がすぐ出てこないことがあって、頑張ってひねり出すと変なワードになってしまうんです。

――家族にもそう言われるの？

加藤 家族はみんなそんな感じなので、何も言われないです。たぶんみんな独特だと思います。何を言っているのかよくわからないときがあります（笑）。

――今後、グラビアで目指しているところはありますか？

加藤 たくさん雑誌に出たいです。何回も呼んでいただけるように頑張りたいですし、「グラビアといったら加藤玲菜」と言われるくらい有名な人になりたいです。

――玲菜ちゃんは性格的にストイックなタイプ？

加藤 全然です（笑）。目標を決めたらそこに到達するために頑張りますけど、自分に甘いところもあるので、息抜きもしちゃいます。でも、この仕事を始めてからは食事にも気をつけるようになりました。肌が荒れやすいタイプなので、野菜を食べたり、魚を食べたり、健康意識は高くなったと思います。

――最近好きなことは？

加藤 編み物が好きです。あと、アイドルを見るのも好きです。かわいいものが好きなので、アイドルからいつも栄養をもらっています。

――推しは誰？

加藤 FRUITS ZIPPERの松本かれんちゃんです。チェキ会にも行ったことがありますし、ツーショットのチェキも手帳の中に入れて持ち歩いています。あと乃木坂46の池田瑛てれ紗さちゃんも好きです。ふたりからパワーをもらっています。

――今回の撮影では、カメラマンが玲菜ちゃんのテーマソングを作っていたよね。

加藤 はい（笑）、初めて聴いたとき、すごく耳に残るなと思いました。曲を作ってもらって撮影するのは初めてだったので、すごいなと思いましたし、にぎやかで楽しい撮影でした。いろんなバージョンがあって、飽きないんですけど、特にオペラバージョンが気に入っちゃいました。

――今後、行ってみたいロケ地はある？

加藤 北海道や東北に行ってみたいです。南のほうは沖縄などに行かせていただいたので、今度は北のほうで雪グラビアをやってみたいです。サウナや旅館でのロケもしてみたいですし、東北はおいしいものもたくさんありそうなので行ってみたいです。

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

加藤 3日間のロケでいろんな水着を着て、新たな加藤玲菜を見ていただけると思います。今回の写真は、表情もいろいろできたと思うので、100点満点中120点です。自分にちょっと甘いかもしれないですけど（笑）、成長した姿を見ていただけると思うので、ぜひお手に取ってください。そして、もっと好きになってください。

スタイリング／牧野香子

ヘア＆メイク／円谷歩美

■加藤玲菜（Rena KATO）

2006年4月5日生まれ

愛知県出身

身長159僉B94 W61 H92

血液型＝O型

趣味＝アイドルの振り付けを完コピする

特技＝器械体操

○グラビアデビュー以来、各誌の表紙を最速で飾る。

公式Instagram【＠katorena0405】

公式X【＠katorena0405】

公式TikTok【＠katorena_0405】



【デジタル限定】加藤玲菜『二十歳、仕上がってます。〜prologue〜』





加藤玲菜が奄美大島で撮影したグラビアを披露

取材・文／西山麻美 撮影／LUCKMAN