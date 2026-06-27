J1清水が町田から期限付き移籍中のFW呉世勲（オ・セフン、27）を完全移籍で獲得することが、27日までに分かった。関係者によると、完全移籍移行に伴う移籍金は推定3億円という。

韓国代表経験を持つ1メートル94の大型ストライカー。22年に韓国1部・蔚山から清水へ加入したが、2年間でリーグ38試合3得点と定位置をつかめず、24年に町田へ活躍の場を移した。今年は期限付き移籍で3年ぶり清水復帰。明治安田J1百年構想リーグでは19試合7得点とエースとして輝きを放った。

攻撃の象徴。その存在感は圧倒的だった。空中戦勝利数188回でリーグトップに立ち、高さと強さを生かした最前線のターゲット役として吉田孝行監督が掲げる攻守にアグレッシブなサッカーを体現。チームトップの7得点をマークし、4月の長崎戦では開始7秒の“J1最速弾”を決めるなど、勝負どころで結果を残した。

清水は今オフ、ジャーメイン良、木下康介、藤井智也ら攻撃陣を積極補強。一方で最優先課題の一つだった呉世勲の完全移籍移行にも成功した。攻撃の核を確保し、タイトル争いを目指す吉田体制での新シーズンへ、前線の競争力を一段と高めた。