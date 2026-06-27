【映画 ちいかわ 人魚の島のひみつ】 7月24日 上映開始 全国劇場にて

アニメ「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が、7月24日に上映開始となる。

本作は、「ちいかわ」シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード通称“セイレーン編”を描いた映画。原作者ナガノ氏の完全監修のもと、CygamesPicturesが行なっている。

また、オープニングテーマはナガノ氏が作詞・ハチワレ（CV:田中誠人さん）が歌唱する新曲「くつずれ」となっている。

・7月24日 上映開始

・全国劇場にて

□「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のページ

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。

「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いものみーんな実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?

【場面カット】

(C)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会