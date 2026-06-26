「東映特撮YouTube Official」チャンネル登録者200万人突破 『仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER』など配信
2011年に開設した東映が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」がチャンネル登録者200万人を突破した。ファンへ感謝の気持ちを込め、スペシャルな記念企画を200万人の「2」にちなんだ2種類実施する。1つ目は、特撮ファンにおなじみの名匠・坂本浩一監督を演出・構成に迎え仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像2種類を27日午後7時からプレミア配信。さらに7月4日からは『平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER』など歴代の特撮名作映画を随時無料プレミア配信する。
【画像】『百獣戦隊ガオレンジャー 火の山吼える』より
■配信スケジュール
『仮面ライダー対ショッカー』
配信日時：7月4日午後5時
『秘密戦隊ゴレンジャー 爆弾ハリケーン』
配信日時：7月4日午後6時
『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦』
配信日時：7月4日午後7時
『百獣戦隊ガオレンジャー 火の山、吼える』
配信日時：7月5日午後6時
『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER』
配信日時：7月5日午後7時
【画像】『百獣戦隊ガオレンジャー 火の山吼える』より
■配信スケジュール
『仮面ライダー対ショッカー』
配信日時：7月4日午後5時
『秘密戦隊ゴレンジャー 爆弾ハリケーン』
配信日時：7月4日午後6時
『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦』
配信日時：7月4日午後7時
『百獣戦隊ガオレンジャー 火の山、吼える』
配信日時：7月5日午後6時
『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER』
配信日時：7月5日午後7時