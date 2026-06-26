「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。

ＳＮＳでは森保監督の選手起用が話題に。後半２１分の堂安と伊東の交代、佐野と冨安を完全休養させたことについて「やっぱ偶然とは思えない」「森保監督は対ヴィニシウスを見越して右サイド寄りの選手を休ませてる」と声が上がった。

これには「ブラジル戦を見据えたマネジメントだとしたら納得」「これはヴィニシウスに冨安をあてるつもりでしょうね」「これは名采配」「自分も見ててそう思いました！」「森保監督の本気度が伝わります！」「流石、長い目で見る采配」「冨安、佐野の完全休養は大きい」などと同調する声が並んだ。

ヴィニシウスはブラジル攻撃陣の軸で、今大会も３戦連発で４得点。試合後、森保監督は対ブラジルについて「もちろん相手は強敵ですけど、我々にも勝つチャンスはあると思う。チームとしてしっかりと準備していきたい」と語っている。