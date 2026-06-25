【きみ愛】様々なタイプの男性キャラの最新場面写真を公開！
TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』。陽キャな王太子・不器用エリート・姉大好きな弟など様々なタイプの男性キャラクターが登場する、最新場面写真が公開された。
＞＞＞男性キャラクターの最新場面写真をチェック！（写真10点）
『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる「尊すぎる ”むずキュン” ハートフルラブコメディ」。共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ ”両片想い” となり、やがて ”本当の夫婦” そして ”家族” になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
このたび、陽キャな王太子・不器用エリート・姉大好きな弟…本作を彩る様々なタイプの異なる魅力を放つ男性キャラクター達の様子がわかる最新場面写真が公開された。
公開されたのは、ユリウスが仕えている、おおらかで頼りがいのあるラルト国の王太子アレクシス・ヨーセフ・ラルト（CV：木村良平）、超エリート公爵でありながら容姿端麗であるユリウス・ロイアス（CV：斉藤壮馬）をはじめ、エルサを大切に思っている彼女の優しい実弟ハンネス・ユカライネン（CV：榎木淳弥）、ユリウスの同窓生で、華麗な雰囲気ながらどこか陰があり、エルサとユリウスに接近し様々な計略を巡らせるパルニラ伯爵家の子息ヤルモ・パルニラ（CV：石川界人）、そしてユリウス同様、アレクシスの側近で王国騎士団に所属するクールで真面目な性格のイエレ・エクルース（CV：鈴木崚汰）といった5人の場面写真。
エルサ・ユリウスの ”契約結婚” の行方とあわせ、2人を取り巻く彼らがどのように物語に登場するのか。またキャラクターとしてもどのような魅力を作中でみせてくれるのか、期待が高まる。
『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』は7月4日よりテレビ朝日・BS朝日にて放送がスタートし、同日先行配信も行われます。華やかな貴族社会を舞台に、エルサとユリウスが本当の夫婦になるまでを優しく描く本作。2人の不器用な ”両片思い” から生まれるぬくもりとときめきに、ぜひ癒されてほしい。
本作の配信日時が、7／4（土）深夜2時より、アニメタイムズ・U-NEXT・アニメ放題・dアニメストアにて先行配信となることが決定した。また各種プラットフォームでも7月7日（火）深夜2時より一般見放題・レンタル配信が順次配信開始となる。
放送と合わせ、ぜひ各種配信でも本作をお楽しみを。
（C）水埜なつ・三沢ケイ・フレックスコミックス／きみ愛製作委員会
＞＞＞男性キャラクターの最新場面写真をチェック！（写真10点）
『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』は、貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる「尊すぎる ”むずキュン” ハートフルラブコメディ」。共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ ”両片想い” となり、やがて ”本当の夫婦” そして ”家族” になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
公開されたのは、ユリウスが仕えている、おおらかで頼りがいのあるラルト国の王太子アレクシス・ヨーセフ・ラルト（CV：木村良平）、超エリート公爵でありながら容姿端麗であるユリウス・ロイアス（CV：斉藤壮馬）をはじめ、エルサを大切に思っている彼女の優しい実弟ハンネス・ユカライネン（CV：榎木淳弥）、ユリウスの同窓生で、華麗な雰囲気ながらどこか陰があり、エルサとユリウスに接近し様々な計略を巡らせるパルニラ伯爵家の子息ヤルモ・パルニラ（CV：石川界人）、そしてユリウス同様、アレクシスの側近で王国騎士団に所属するクールで真面目な性格のイエレ・エクルース（CV：鈴木崚汰）といった5人の場面写真。
エルサ・ユリウスの ”契約結婚” の行方とあわせ、2人を取り巻く彼らがどのように物語に登場するのか。またキャラクターとしてもどのような魅力を作中でみせてくれるのか、期待が高まる。
『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』は7月4日よりテレビ朝日・BS朝日にて放送がスタートし、同日先行配信も行われます。華やかな貴族社会を舞台に、エルサとユリウスが本当の夫婦になるまでを優しく描く本作。2人の不器用な ”両片思い” から生まれるぬくもりとときめきに、ぜひ癒されてほしい。
本作の配信日時が、7／4（土）深夜2時より、アニメタイムズ・U-NEXT・アニメ放題・dアニメストアにて先行配信となることが決定した。また各種プラットフォームでも7月7日（火）深夜2時より一般見放題・レンタル配信が順次配信開始となる。
放送と合わせ、ぜひ各種配信でも本作をお楽しみを。
（C）水埜なつ・三沢ケイ・フレックスコミックス／きみ愛製作委員会
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