『ケロロ軍曹』16年ぶり劇場版新作、本編映像「謎の妖怪!?編」解禁
「とにかく（地球侵略の）先を越される前に渋谷に向かうぞ！」
アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（あす26日公開）の本編映像「謎の妖怪!?編」が解禁された。
【動画】公開された『ケロロ軍曹』劇場版新作の本編映像「謎の妖怪!?編」
侵略者であることも忘れ、居候先の日向家で暮らすケロロ軍曹。そんな中、沖縄・宮古島へバカンスに旅立つ日向家の冬樹・夏美・秋だったが、チケットが取れず留守番となってしまったケロロはショックのあまり動けずにいた。
そんなケロロとギロロ伍長に、沖縄にいる冬樹から「渋谷に謎の妖怪が大量発生してパニックになっている」と連絡が入る。テレビをつけると、渋谷に突如現れた妖怪たちが、道行く人に襲いかかりパニックに陥っている光景が映し出されていた。
なぜ突如現れたのか、原因不明の存在に対し、「この妖怪たちは、決められた腕時計をしなければ見えないと聞いたが…」と事前にリサーチをしていたギロロ伍長がつぶやく。「とにかく（地球侵略の）先を越される前に渋谷に向かうぞ！」とケロロ＆ギロロは渋谷に出発することに。そんな中沖縄にいる日向家一家の前に、超巨大な旅客機が現れる。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田雄一氏が担当する。
アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（あす26日公開）の本編映像「謎の妖怪!?編」が解禁された。
【動画】公開された『ケロロ軍曹』劇場版新作の本編映像「謎の妖怪!?編」
侵略者であることも忘れ、居候先の日向家で暮らすケロロ軍曹。そんな中、沖縄・宮古島へバカンスに旅立つ日向家の冬樹・夏美・秋だったが、チケットが取れず留守番となってしまったケロロはショックのあまり動けずにいた。
なぜ突如現れたのか、原因不明の存在に対し、「この妖怪たちは、決められた腕時計をしなければ見えないと聞いたが…」と事前にリサーチをしていたギロロ伍長がつぶやく。「とにかく（地球侵略の）先を越される前に渋谷に向かうぞ！」とケロロ＆ギロロは渋谷に出発することに。そんな中沖縄にいる日向家一家の前に、超巨大な旅客機が現れる。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田雄一氏が担当する。
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