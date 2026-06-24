「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）

阪神・梅野が快音で気合を体現した。１４日ぶりの１軍昇格で即スタメンマスク。任された期待を背負い、攻守で躍動した。

五回先頭では３ボール１ストライクから直球を捉えて左翼線二塁打。打者有利のカウントからアグレッシブな打撃で魅せた。女房役としては先発・才木とバッテリーを組み、６回無失点に導く好リード。白星こそつかめなかったものの、３５歳のベテランがけん引した。

意地を見せたのは１点リードで迎えた六回１死一、三塁からの守備。岩田は追い込みながら２球連続で低めフォークを要求して空振り三振。続く松下も８球粘られながら最後は低めのフォークで空振り三振に仕留めた。

二回２死一塁ではフォークを止めきれず振り逃げを許しており、六回の岩田の打席でもワンバウンドの直球をはじいていた。ピンチで低めフォークを要求するのは勇気がいる場面。それでも「腹をくくっているし、自分の仕事はどんな形でもやっていくのは変わらない」とベストなボールを選択して危機を切り抜けた。

逆転で敗れ「結果的にチームは負けたので悔しい」と唇をかんだが、帰ってきたベテランがチームの支えとなる。