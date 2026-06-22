浅野忠信＆中田クルミ、正体に気づかれぬままストリートスナップに登場「出会いのきっかけは？」 優しすぎる神対応が話題
俳優・浅野忠信（52）、妻で俳優・モデルの中田クルミ（34）が、22日までに花屋を営みながらストリートスナップを撮影しているインスタグラムアカウント・「HanaSnap - あなたに似合う花を」（@hana_snap_）に登場。愛犬と散歩するプライベートな夫婦の姿にSNSで反響が集まっている。
【動画】「美男美女すぎるやろ！」ストリートスナップに神対応する浅野忠信＆中田クルミ夫妻
投稿では「素敵なご夫婦に撮らせていただきました」と書き出し、浅野と中田が夫婦で愛犬と散歩をする、オフ感満載の姿を捉えた動画を公開した。急な撮影依頼だったにもかかわらず、2人は笑顔で快諾。インタビューにもにこやかに応じ、貴重な出会いのきっかけについても明かしている。
撮影者から夫婦かどうか尋ねられると、2人で「はい」と回答。さらに出会いを聞かれると2人で「ライブハウス」と笑いながら明かし、仲むつまじい雰囲気で当時を振り返った。
また、職業を問われた際には、浅野が「何も…」「絵を描いている」と真実と冗談を混ぜながら話し、中田を爆笑させる一幕も。さらに、中田自身も現在は「絵を描いている」と話し、今度は浅野が声を上げて笑うなど、穏やかで自然体な夫婦の空気感が垣間見られた。
スナップショットの撮影中には、愛犬の名前が「おはぎ」だと明かされ、映像には2人と愛犬の3ショットが披露されており、浅野と中田が愛犬と過ごす休日のひとときが収められている。
夫婦の正体に気がついていなかったという投稿者は、当時について「帰宅後、妻に動画を見せて初めて超有名人ご夫婦だったことに気付きました、、、無神経に失礼な質問をしてしまい申し訳ありませんでした、、（猛反省）にもかかわらず終始温かくご対応いただき本当にありがとうございました」と2人の神対応への感謝とお詫びをつづっていた。
この投稿はSNSで話題となり、コメント欄には「なぜ気付かぬ！バリバリ浅野忠信やん！奥様も！かっけー」「お洒落夫婦」「イケおじやなぁと思ったら浅野忠信さんかい」「え、すごい」「有名人なのに、カメラで撮られてても、怒らないで夫婦で優しいって、素敵すぎる」「美男美女すぎるやろ！」「オシャレな夫婦と思ったら浅野夫妻かいｗ」などと反響が続々と集まっている。
浅野は95年3月、歌手のCharaと結婚。09年7月、離婚。22年8月、中田と再婚した。
【動画】「美男美女すぎるやろ！」ストリートスナップに神対応する浅野忠信＆中田クルミ夫妻
投稿では「素敵なご夫婦に撮らせていただきました」と書き出し、浅野と中田が夫婦で愛犬と散歩をする、オフ感満載の姿を捉えた動画を公開した。急な撮影依頼だったにもかかわらず、2人は笑顔で快諾。インタビューにもにこやかに応じ、貴重な出会いのきっかけについても明かしている。
また、職業を問われた際には、浅野が「何も…」「絵を描いている」と真実と冗談を混ぜながら話し、中田を爆笑させる一幕も。さらに、中田自身も現在は「絵を描いている」と話し、今度は浅野が声を上げて笑うなど、穏やかで自然体な夫婦の空気感が垣間見られた。
スナップショットの撮影中には、愛犬の名前が「おはぎ」だと明かされ、映像には2人と愛犬の3ショットが披露されており、浅野と中田が愛犬と過ごす休日のひとときが収められている。
夫婦の正体に気がついていなかったという投稿者は、当時について「帰宅後、妻に動画を見せて初めて超有名人ご夫婦だったことに気付きました、、、無神経に失礼な質問をしてしまい申し訳ありませんでした、、（猛反省）にもかかわらず終始温かくご対応いただき本当にありがとうございました」と2人の神対応への感謝とお詫びをつづっていた。
この投稿はSNSで話題となり、コメント欄には「なぜ気付かぬ！バリバリ浅野忠信やん！奥様も！かっけー」「お洒落夫婦」「イケおじやなぁと思ったら浅野忠信さんかい」「え、すごい」「有名人なのに、カメラで撮られてても、怒らないで夫婦で優しいって、素敵すぎる」「美男美女すぎるやろ！」「オシャレな夫婦と思ったら浅野夫妻かいｗ」などと反響が続々と集まっている。
浅野は95年3月、歌手のCharaと結婚。09年7月、離婚。22年8月、中田と再婚した。