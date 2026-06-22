【台風のたまご】台風7号に続き新たな「熱帯低気圧」があす（23日）までに発生か...続き新たな台風情報に注意 7月2日（木）までの雨・風シミュレーション＆全国各都市の週間予報【気象庁天気図 22日】
新たな「台風のたまご」発生か
気象庁の22日（月）午前3時の実況天気図で、日本の南の海上に「台風7号」とともに日本のはるか南の海上に「低圧部」が表記されています。
【画像で確認】新たな熱帯低気圧発生か…7月2日（木）までの雨・風シミュレーション
低圧部の中心気圧は1010ヘクトパスカルで西にゆっくりの速さで進んでいるとみられます。
22日午後9時の予想天気図で「低圧部」はやや西に進んでいて、中心気圧は1010ヘクトパスカルが予想されています。
あす（23日）午後9時の予想天気図で、低圧部はフィリピンの東付近の海上で「TD」＝台風のたまご「熱帯低気圧」に発達するとみられています。中心気圧は1008ヘクトパスカルが予想されています。
熱帯低気圧の発生が予想される海域の海水温は？
気象庁の海面水温実況図によりますと、熱帯低気圧の発生が予測される海域の海水温は30度以上となっていて、平年より高い海水温となっています。