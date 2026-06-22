気象庁の22日（月）午前3時の実況天気図で、日本の南の海上に「台風7号」とともに日本のはるか南の海上に「低圧部」が表記されています。

【画像で確認】新たな熱帯低気圧発生か…7月2日（木）までの雨・風シミュレーション

低圧部の中心気圧は1010ヘクトパスカルで西にゆっくりの速さで進んでいるとみられます。

22日午後9時の予想天気図で「低圧部」はやや西に進んでいて、中心気圧は1010ヘクトパスカルが予想されています。

あす（23日）午後9時の予想天気図で、低圧部はフィリピンの東付近の海上で「TD」＝台風のたまご「熱帯低気圧」に発達するとみられています。中心気圧は1008ヘクトパスカルが予想されています。

気象庁の海面水温実況図によりますと、熱帯低気圧の発生が予測される海域の海水温は30度以上となっていて、平年より高い海水温となっています。

7月2日（木）までの雨・風シミュレーション

今後気象庁が発表する気象情報・台風情報に注意していください。