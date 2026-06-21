【義母を捨てる】子どものための「お金」は渡せません！義姉と通じ合う…ホッ＜第9話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第9話 私たちは協力を
【編集部コメント】
リカさんはお義姉さんのことを、「いつも優しくしてくれるけれど、ちょっと他人行儀すぎてどこか本音で打ち解けられないな……」と感じていたそうです。しかし今回の件を通じ、本当に心の底から意見を交わし合える存在になれたようですね。これからどうなるかはわかりませんが、少なくともリカさんとお義姉さんは協力体制を築けたので、何かあったとき2人揃って意見を言えるようになりました。これはとても心強いですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
リカさんはお義姉さんのことを、「いつも優しくしてくれるけれど、ちょっと他人行儀すぎてどこか本音で打ち解けられないな……」と感じていたそうです。しかし今回の件を通じ、本当に心の底から意見を交わし合える存在になれたようですね。これからどうなるかはわかりませんが、少なくともリカさんとお義姉さんは協力体制を築けたので、何かあったとき2人揃って意見を言えるようになりました。これはとても心強いですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙