この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が「【レンチン3分】禁断のチョコバナナフレンチトーストで優雅な朝食を」を公開した。タッパーひとつで完結し、包丁もまな板も使わずに作れる、簡単で本格的なフレンチトーストのレシピを紹介している。



動画では、タッパーに卵、砂糖、牛乳を入れて混ぜ合わせ、食パンを丸ごと1枚投入する。卵液をしっかりと吸わせたら、電子レンジで3分加熱するだけという手軽さだ。レンジで加熱している間にバナナを準備するが、バナナの皮をまな板代わりにし、フォークでカットするという究極のテクニックを披露している。



さらに、トッピングのチョコレートは袋のまま湯煎し、袋の端を切り落として「即席チョコペン」として活用。完成したフレンチトーストは熱々で、上に乗せたバナナは「フレンチトーストの熱さでバナナが甘くなり、とろけるやわらかさ」に仕上がるという。また、動画の後半では管理栄養士の視点から、高カカオチョコレートのメリットについても解説している。



冷蔵庫で冷やすとパンプディングのような食感になり、チョコがパリパリになって楽しく美味しい食感になるというこのレシピ。忙しい朝や、少し甘いものが食べたい休日の朝食に、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・卵 1個

・砂糖 小さじ2（甘いもの好きは大さじ1でもOK）

・牛乳 150ml

・食パン 1枚

・バナナ 1本

・お好みのチョコ 2個

・粉糖（あれば） 適量



［作り方］

1. 1100mlのタッパーに卵を割り入れ、砂糖を加えて溶けるようによくかき混ぜる。

2. 牛乳を加えてさらによく混ぜる。

3. 食パンをそのまま入れ、卵液を染み込ませるように優しく押す。パンの耳は特によく押し付け、1度裏返してさらに押す。

4. 食パンが大体卵液を吸い込んだら、ふんわりとラップをして600Wの電子レンジで3分加熱する。

5. コップに熱湯を入れ、お好みのチョコを袋のまま入れて湯煎する。

6. バナナの皮をまな板代わりにし、フォークを使ってバナナをカットする。

7. レンジから取り出したフレンチトーストの上に、カットしたバナナを並べる。

8. 湯煎したチョコの袋の端をハサミで切り落とし、即席チョコペンとしてフレンチトーストにかける。お好みで粉糖をかけて完成。